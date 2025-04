Carlos Prates acredita que está ‘muito perto do cinto’ com a vitória do UFC Kansas City sobre Ian Machado Garry

Carlos Prates rapidamente se tornou o favorito dos fãs na divisão de peso médio, com quatro nocautes vencedores de bônus em 2024 e emergindo como um potencial candidato ao título no UFC entrando em seu evento principal do UFC Kansas City com Ian Machado Garry em 26 de abril.

“Eu não acho [title shot is next]mas eu acho [a win] Me fica muito perto do cinto ”, disse Prates à luta do MMA.“ Depois dessa luta, depois de derrotar Ian Garry, acho que mais uma luta, talvez alguém como Sean Brady ou Leon Edwards, ou o perdedor de Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, me coloca a seguir para o cinto. ”

Muhammad e Della Maddalena encabeçarão o UFC 315 em 10 de maio para determinar quem se afasta com o cinto, e a foto do título pode ficar mais confusa se o rei leve – e o amigo de Muhammad – o Islam Makhachev se mover para desafiar Della Maddalena em caso de vitória.

No entanto, um atraso potencial no desafio do ouro do UFC não incomoda o peso médio dos nerds de luta.

“Não tenho pressa”, disse Prates. “O que deve ser, será. Eu sei que vou me tornar campeão, que vou pegar o cinto um dia, então é tudo bom. Por um lado, é ruim porque ficamos ansiosos, mas por outro

Prates estava originalmente programado para enfrentar Geoff Neal no UFC 312 em 12 de abril, mas viu seu oponente se retirar apenas alguns dias antes do evento devido a lesão. Em vez disso, ele encabeça um show noturno de luta do UFC em Kansas City contra um inimigo mais alto. Prates também lutou na luta pelo evento principal contra Magny em novembro, mas dentro do Apex do UFC em Las Vegas.

“Foi uma loucura”, disse Prates sobre as mudanças. “Fiquei chateado quando ouvi as notícias. Infelizmente, Geoff Neal se machucou, mas mudou para melhor para mim, porque agora estou em um evento principal e paga mais porque são cinco rodadas. Eu ia lutar contra o número 10 e agora é o número 7.

Garry representa Chute Boxe Diego Lima, uma academia localizada a 11 quilômetros de distância dos nerds de luta dos Prates. Apesar do on -line entre os dois, Prates diz que não há rivalidade entre as duas equipes de São Paulo.

Quando a porta da gaiola se fecha, ele está procurando fazer o trabalho à distância. Garry conseguiu ganhar uma decisão contra o atacante Michael Page em junho de 2024, mas os Prates não têm certeza de que são semelhantes.

“Gosto do nocaute, porque é mais fácil obter o bônus”, disse Prates. “Mas eu treino jiu-jitsu e sou faixa-preta, então se ele cometer um erro, há pressão de todos os lados aqui, irmão. Não sei o quão bom é o jiu-jitsu de Michael Page. Vi uma partida de luta, ele fez ele [against Carlos Condit] E é bastante básico, muito ruim. Michael Page é um atacante muito bom. É difícil lutar com ele porque ele é estranho, mas seu jiu-jitsu é abaixo.

“Acho que vai ser um choque de estilos porque Ian Garry tende a levar a luta até a distância, é como se ele estivesse sem pressa. Eu, como alguém, gosto de nocautear as pessoas, eu vou lá pensando no bônus. Gosto de me dar uma fita. Para que ele possa fechar a distância e me levar de costas, e estou pronto para defender e trocar os pés e bater nele. ”