Carlos Prates reage aos comentários ‘Quitter’ de Ian Machado Garry: ‘Ele estará me agradecendo’, apesar de uma surra no UFC Kansas City

Carlos Prates não se envolverá em uma guerra de palavras on -line com Ian Machado Garry entrando na luta pelo evento principal do UFC Kansas City em 26 de abril, mas ele também não deixará os chutes de Garry sem resposta.

Garry assumiu a mídia social para zombar dos Prates por uma perda passada de MMA na China, quando ele saiu no meio da luta, dizendo que o brasileiro mostrou o “verdadeiro espírito de luta” de um “desgosto”.

“Nós já esperávamos que isso acontecesse”, disse Prates sobre os ataques verbais de Garry. “É normal ele fazê -lo. Ele provavelmente tem muito tempo livre. Eu não, irmão. O tempo todo estou treinando, estou fazendo minhas coisas, estou fazendo entrevistas, estou focado na luta. Mas isso faz parte do jogo. Ele quer vender a luta, para ser mais conhecida, para ser empolgado. Acho que também é importante, é parte do jogo, como eu disse em meu vídeo [response]. Eu acho interessante. ”

Os Prates embolsaram bônus de US $ 50.000 para cada um de seus quatro nocautes do UFC sobre Trevin Giles, Charles Radtke, Jingliang Li e Neil Magny em 2024 e disse que Garry finalmente agradecerá após o confronto do evento principal.

“Vamos ver depois da luta”, disse Prates. “Temos [nine] dias restantes antes da luta, [nine] Dias para a porta da gaiola ser fechada e ninguém diz mais nada. E vamos fazer isso da maneira que deveria. E eu garanto que ele estará me agradecendo. No fundo, ele sabe que eu escolhi essa luta. Eu dei a ele o evento principal. ”

“Ele está no UFC por quatro anos, se não me engano e nunca encabeçou um cartão”, continuou Prates. “Ele ganhou apenas um bônus, pobre rapaz. E agora ele tem a oportunidade de ser o evento principal, uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Primeiro, porque ele levou essa luta em pouco tempo porque eles lhe ofereceram muito dinheiro. E segundo ele é o evento principal.

A Prates está sempre procurando deixar as pessoas inconscientes dentro da gaiola, mas não aceitará a palavra de Garry e usá -la como uma espécie de motivação extra para uma surra.

“Eu não quero vencê -lo [more]isso não me incomoda “, disse Prates.” Eu quero ir lá e ganhar do jeito que sempre faço, sabe? Eu não sou um cara que é como, ‘Oh, eu tenho que machucar o cara’. Não, irmão. Ele tem que fazer suas coisas no dia seguinte. Este é um negócio, é dinheiro, sabe? Estou sendo pago para ir lá e vencer a luta, mas quero ganhar do jeito que eu gosto, uma maneira que traz mais dinheiro, uma maneira que me traz um bônus, e é isso. ”

Quanto à luta do MMA mencionada por Garry, o peso médio dos nerds de luta disse que não estava em condições ideais devido à falta de treinamento.

“Eu estava em péssimo estado”, disse Prates. “Eu estive na China por um mês e fiz duas brigas de kickboxing e depois fui lutar contra o MMA. E eu já havia sido cutucado nos olhos. Eu não podia lutar, irmão. [I was] Na China, por um mês, não treinando por um longo tempo, enlouquecendo, cortando peso e não comendo porque não conseguia treinar. Mas é isso. Faz parte do trabalho. Isso acontece. No dia 26, será muito diferente do que ele viu naquele vídeo. ”