Carmelo Anthony ‘forçado a evacuar’ o lar por causa do assédio, dizem os representantes

Representantes para Carmelo Anthony – O ensino médio acusado de matar Austin Metcalf Em um encontro de pista no início deste mês – digamos que ele tenha sido “forçado a evacuar” sua casa no Texas … sobre o Revepid Intstances de assédio.

A Rede de Ação da Próxima Geração–que ajudou Anthony em Anthony em Caso de Assassinato, irmã 2, reivindicou-se na segunda-feira que o jovem de 17 anos está agora em “um local não descartado” depois que ele e sua família foram alvos de “alvos da morte por meio da intimidação física”.

Ao anunciar a mudança de Anthony, os funcionários da NGAN compartilharam algum tempo e as fotos que eles dizem mostrarem alguns dos distúrbios que a família teve que lidar com a esteira da esteira da prisão do adolescente.

Alguns dos vídeos supostamente mostram motoristas de entrega de pizza aparecendo na porta da frente dos Anthonys com ordens que eles não fizeram.

Outro vídeo, dizem eles, mostra um homem chegando à sua porta – antes de se afastar e parecer tirar fotos da fachada de sua casa.

As autoridades da NGGN também enviaram uma foto de uma obituearia de Metcalf que eles alegam ter sido enviada recentemente para a casa dos Anthonys.

“É de partir o coração e irritante para as profundezas do ódio e do fanatismo ainda vivos e bem em nossa sociedade”, o presidente da Ngan Dominique Alexander Disse em comunicado. “Nenhum esporte familiar para viver sob muito bem, porque está exigindo seus direitos constitucionais”.

“Não ficaremos em silêncio e não vamos recuar. Estamos comprometidos em fazer o que for necessário para proteger essa família e garantir que a justiça esteja buscando sem intimidação ou medo”.



Fox 4 Dallas-Fort Worth