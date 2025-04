Cartão completo do UFC Vegas 106 revelado com Gilbert Burns vs. Michael Morales no evento principal

O cartão completo para o UFC Vegas 106 foi revelado com os pesos -médios Gilbert Burns e Michael Morales encaminhando o evento que ocorre no APEX do UFC em Las Vegas em 17 de maio.

Originalmente agendado para o UFC 315, uma semana antes, Burns e Morales mudaram de engrenagem para se tornar o evento principal no Cartão da noite do UFC Fight, em vez de as duas tendências de lutadores em direções opostas com base em resultados recentes.

Um forte no ranking a 170 libras nos últimos anos, Burns lutou ultimamente com três derrotas consecutivas, embora o único que o Challenger tenha enfrentado apenas os principais lutadores da divisão. Suas três derrotas foram contra o atual campeão Belal Muhammad, o candidato número 1 Jack Della Maddalena e o número 1 do UFC classificou o peso médio Sean Brady.

Para voltar aos trilhos, Burns precisa encontrar uma maneira de entregar Morales sua primeira derrota, enquanto o candidato invicto parece aproveitar seu recorde perfeito de 17-0, incluindo cinco vitórias consecutivas no UFC.

Mais recentemente, Morales enviou o veterano do peso médio Neil Magny com um nocaute da primeira rodada que lhe rendeu uma apresentação da noite em agosto passado.

A luta co-recursos no cartão se move para a divisão de pesos pesados ​​leve, onde Paul Craig faz seu retorno à ação contra Rodolfo Bellato.

Após uma breve parada no meio -médio, Craig retorna a 205 libras, onde passou a maior parte de sua carreira, que inclui uma vitória sobre o atual campeão Magomed Ankalaev.

Quanto a Bellato, ele procura aproveitar sua taxa de acabamento inacreditável, onde ganhou 11 paradas em 12 vitórias na carreira, incluindo uma vitória sobre Ihor Potieria em sua estréia no Octagon antes de ficar com Jimmy Crute em sua próxima aparição.

Aqui está o cartão completo de 11 lutas para o UFC Vegas 106, conforme anunciado pelo UFC na quinta-feira:

Evento principal: Gilbert Burns vs. Michael Morales

Paul Craig vs. Rodolfo Bellato

Julian Erosa vs. Melquizael Costa

Sodiq Yusuff vs. Mairon Santos

Jared Gordon vs. Thiago Moises

Gabe Green vs. Matheus Camilo

Dustin Stoltzfus vs. Nursulton Ruziboev

Luana Pinheiro vs. Tecia Pennington

Elise Reed vs. Denise Gomes

Hyun Sung Park vs. Carlos Hernandez

Luana Santos vs. Tainara Lisboa