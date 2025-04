Cartão de luta do UFC 314, hora de início para Volkanovski vs. Lopes

O cartão de luta do UFC 314, o horário de início é para o altamente aguardado evento Volkanovski vs. Lopes no Kaseya Center em Miami, na Flórida, na noite de sábado.

No evento principal, o ex -campeão dos pesos -penas do UFC, Alexander Volkanovski, se enfrentará contra o Diego Lopes pelo título vago do UFC. Volkanovski venceu duas de suas últimas cinco lutas, enquanto Lopes deu cinco vitórias seguidas.

Michael Chandler tentará entregar Paddy Pimblett sua primeira derrota no UFC em um confronto leve no evento de co-principal.

Além disso, o ex-campeão de duas divisões do Bellator, Patricio Pitbull, faz sua estréia no UFC contra Yair Rodriguez no cartão principal.

O horário de início do UFC 314 para o Pay-Per-View é 22:00 ET, e o evento principal provavelmente começará por volta das 12h30

Confira o cartão principal do UFC 314 abaixo.

Cartão principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Michael Chandler vs. Paddy Pimblett

Yair Rodriguez vs. Patricio Pitbull

Bryce Michell vs. Jean Silva

Nikita Krylov vs. Dominick Reyes

Prelims (ESPN/ESPN+/Disney+ às 20:00 ET)

E Ige vs. Sean Woodson

Yan Xiana vs. Virna Jandiroba

Jim Miller vs. Chase Hooper

Darren Elkins vs. Julian Erosa

Prelims iniciais (ESPN+/Disney+ às 18:00 ET)

Sedriques Dumas vs. Michal Oleksiejczuk

Sumudaerji vs. Mitch Raposo

Tresean Gore vs. Marco Tulio

Nora Cornolle vs. Hailey Cowan