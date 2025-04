Cartilhas infantis do IMA incentivam leitura e cuidado com o meio ambiente | IMA

Livretos ilustrados estão disponíveis para download no site do órgão

Raissa Matias / Ascom IMA

Para contribuir com a educação ambiental da futura geração, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), disponibiliza cartilhas ilustradas sobre três temas fundamentais: o plantio de árvores, lixo na praia e tráfico de animais.

Os livros têm um papel muito importante no aprendizado, principalmente o das crianças. Desde cedo, é possível ensiná-las através da leitura sobre diversos assuntos, entre eles o meio ambiente.

“Nesse Dia Nacional do Livro Infantil, dia 18 de abril, lembramos que o IMA tem publicações para crianças. Os livros são uma boa oportunidade para que as crianças saiam das telas. Nós temos publicações sobre as plantas, sobre os animais, sobre como cuidar direito dos resíduos. Com os livros, podemos refletir e aprender muita coisa. Ele é um artifício, uma ferramenta que vai nos ajudar bastante”, explicou o consultor ambiental do IMA, Meraldo Rocha.

A trilogia se divide nos livros: “O sonho do sete-cores”, “Eu também sou natureza” e “A praia é nossa, o lixo é seu”. Com uma linguagem didática, as crianças podem aprender mais sobre as ações desenvolvidas pelo órgão, que são essenciais quando se trata da conservação e preservação do meio ambiente, entre elas a fiscalização, recuperação, soltura de animais silvestres, além dos projetos Alagoas Mais Verde e Nossa Praia.

“As crianças aprendem sobre o cuidado que devemos ter com a natureza. Nos livretos, a protagonista Maria Bela, uma joaninha, fala sobre esses assuntos, como a importância das árvores para nós e para a natureza. Em outro, Maria Bela conversa com o sete-cores e nós podemos entender a importância de manter os animais, em especial as aves, livres. Já o terceiro fala sobre nossas belezas naturais, as praias, lagunas e como, às vezes, deixamos resíduos. Mais uma vez, a joaninha tenta nos mostrar o quanto é importante deixar esses locais limpos”, disse.

As cartilhas são distribuídas em ações do IMA, mas todos podem baixá-las por meio do site do órgão, na aba download e, em seguida, publicações. Esses e outros livros podem ser acessados de forma gratuita.