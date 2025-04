Casa Branca dispara três funcionários da NSC depois que o presidente se reúne com a ativista de extrema direita Laura Loomer

CNN

A Casa Branca demitiu pelo menos três funcionários do Conselho de Segurança Nacional, três fontes familiarizadas com a medida disseram à CNN.

Os demissões vieram depois que Laura Loomer, a ativista da extrema-direita que alegou que o 11 de setembro foi um trabalho interno, pediu ao presidente Donald Trump durante uma reunião de quarta-feira para se livrar de vários membros de seu pessoal do Conselho de Segurança Nacional, incluindo seu principal consultor de segurança nacional, alegando que eles são desleais. Uma das fontes disse que os disparos foram um resultado direto da reunião com Loomer.

Não foi imediatamente aparente na quinta -feira se o vice -consultor de segurança nacional Alex Wong estava entre os que haviam sido demitidos. Uma das fontes especulou que o consultor de segurança nacional Michael Waltz pode ter relutante em demiti -lo porque ele se envolveu na controvérsia em torno do vazamento de mensagens de sinal controverso relacionadas a ataques militares no Iêmen de que Waltz e sua equipe estão sendo criticados para iniciar.

Os três funcionários incluem Brian Walsh, diretor de inteligência e ex-funcionário da agora secretária de Estado Marco Rubio no Comitê de Inteligência do Senado; Thomas Boodry, diretor sênior de assuntos legislativos que já atuou como diretor legislativo da Waltz no Congresso; e David Feith, um diretor sênior que supervisiona a tecnologia e a segurança nacional que serviu no Departamento de Estado durante a primeira administração de Trump.

A CNN entrou em contato com o Conselho de Segurança Nacional.

Waltz estava no Salão Oval para outras reuniões quando Loomer chegou quarta -feira para uma audiência privada com Trump e ficou quando o presidente se encontrou com Loomer. Uma das pessoas que ela direcionou especificamente foi Wong. Loomer questionou publicamente sua lealdade a Trump e o criticou em particular como um “nunca Trumper”.

“Por respeito ao presidente Trump e pela privacidade do Salão Oval, vou recusar a divulgar qualquer detalhe sobre minha reunião do Salão Oval com o presidente Trump”, disse Loomer à CNN na quinta -feira. “Foi uma honra encontrar -se com o presidente Trump e apresentar a ele minhas descobertas, continuarei trabalhando duro para apoiar sua agenda, e continuarei reiterando a importância de uma forte verificação, em questão de proteger o presidente e nossa segurança nacional”.

O New York Times informou pela primeira vez na reunião do Salão Oval.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.