Caso Ana Beatriz: PLID vê como um dos mais desafiadores adotando todos os protocolos na busca

“Foi um dos maiores desafios que a equipe do PLIDAL teve que enfrentar, pois o desaparecimento da infante Ana Beatriz e sua curta história de vida, nos trouxe muita emoção e indignação”. A fala é da coordenadora do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLIDAL), do Ministério Público de Alagoas (MPAL), promotora de Justiça Marluce Falcão. Desde a sexta-feira (11) a Rede esteve envolvida, acompanhando passo a passo das diligências até o triste desfecho.

A promotora fez questão de reconhecer e agradecer o empenho das forças de Segurança Pública, destacando a seriedade e compromisso de todos.

“Em todo período de buscas pela Ana Beatriz, registramos o dedicado e excepcional trabalho realizado pelos delegados da DRACCO/PC-AL, Igor Diego E João Marcelo e suas equipes da Polícia Civil de Alagoas, sob o comando do secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva.

Agradecemos o apoio fundamental das Polícias Militar, Científica, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal”, destaca.

Marluce Falcão relembra a celeridade com a qual os delegados acionaram o sistema Alerta Amber, sendo esse o primeiro caso de Alagoas a fazer uso da ferramenta.

“Inicialmente, é preciso lembrar, o delegado Ronilson Medeiros e a delegada Rosimeire Vieira, acionaram o Programa ALERTA AMBER, do Ministério da Justiça, importante instrumento na busca de crianças desaparecidas”.

A representante ministerial ressalta, ainda, a importância da parceria com as forças de segurança do estado de Pernambuco e do apoio do PLID/PE, com a colaboração do promotor de justiça Fabiano Pessoa, culminando no afastamento das primeiras versões do desaparecimento apresentadas pela mãe de Ana Beatriz

Nesse ínterim, o PLID/AL deu apoio operacional às promotoras de Justiça Ariadne Dantas e Andréa Teixeira que não mediram esforços à elucidação do caso e adoção das medidas legais .

Por fim, vale enfatizar que a Rede do PLIDAL e o Ministério Público de Alagoas, como guardião da Cidadania, estarão ao lado da sociedade e dos familiares da recém-nascida Ana Beatriz, em busca da Justiça.