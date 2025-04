Cassie planeja testemunhar contra Diddy no julgamento, usará o nome

Cassie é a pessoa conhecida como “vítima 1.” Existem outras três supostas vítimas que solicitaram que suas identidades permaneçam em segredo durante o julgamento. Os promotores dizem que o uso de pseudônimos em vez de nomes reais impedirá o assédio e outras consequências adversas para as supostas vítimas.

No mês passado, os promotores no caso finalmente entregaram os nomes das três mulheres anônimas à equipe jurídica de Diddy … então, ele está ciente de quem está nivelando acusações contra ele.

Um vídeo de Surveyillance de 2016 obtido pela CNN mostra Sean “Diddy” Pebs agarra, empurrar, arrastar e chutar seu e depois, depois depois o gigante Cassie Ventura durante uma briga no hotel no hotel na Califórnia. https://t.co/qgd40mrptq pic.twitter.com/1u7qjgn3mc

A identidade de Cassie já havia se tornado público … porque as referências de acusação Vídeo batendo no hotel – Obviamente, a CNN publicada no ano passado, então aparentemente Destruiu a fita dePara.