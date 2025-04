Cassie tentando matar o pedido de Diddy para seu livro, extratos bancários

De acordo com os novos documentos legais, obtidos pela TMZ, Cassie está tentando fazer com que o tribunal matasse uma intimação de ela que ela recebeu por equipe jurídica.

Cassie diz que Diddy enviou Herpoena em 19 de março, exigindo que ela entregue “todas as memórias, autobiografias, narrativas, diários, periódicos ou anotações … e qualquer comunicação sobre Puspenden para publicar ou através de tal publicação desse documento”.

Além do mais, Cassie também afirma que Diddy exigiu que ela entregasse seus extratos bancários.

A intimação é interessante em alguns níveis … porque no início do caso de Diddy um de seu advogado, Marc AgnifiloAlegou que Cassie havia dito a Diddy Shhi havia escrito um livro sobre ele que ele poderia “pegar e matar” por US $ 30 milhões.