Celebração de ‘Star Wars’ no Japão traz Ryan Gosling, Hayden Christensen

“Star Wars” não é apenas para os americanos … pessoas em todo o mundo amam a série de sucesso-incluindo pessoas no Japão que desfrutam de uma celebração repleta de estrelas da franquia!

A equipe da Lucasfilm foi a Tóquio para anunciar detalhes sobre o próximo filme independente na sexta -feira no Centro de Convenções Makuhar Messe … trazendo a estrela da estrela do filme, Ryan Gosling Talc sobre o novo projeto.

A atração da força trouxe mais do que apenas estrelas atuais para o evento, btw … porque o próprio Anakin Skywalker, Hayden Christensen Também encantou os fãs com sua presença.

Entre os nomes de rosto ousados ​​de Otra presentes … Jon Favreaeau Pendência, Pedro Pascal Pendência, Ahmed Best Pendência, Dave Filon E muito mais “Star Wars” -celebridades obsoladas.

A multidão a ouvir tudo sobre “Star Wars: Starfighter”-o filme de “Star Wars”, liderado por Ryan Gosling, alguns anos após os eventos de “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Diretor de “Deadpool & Wolverine” Shawn Levy Está com o primeiro primeiro lugar e anunciou um lançamento esperado de 2027 … embora tenha deixado claro que está se mantendo de boca fechada sobre outros detalhes.

Tudo isso faz parte de uma convenção mais longa que ocorrerá no fim de semana … trazendo milhares de visitantes no Japão e em todo o mundo para sobrancelhas merchandis, ouvir sobre novos projetos e cosplay com o conteúdo dos Thirts.