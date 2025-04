Celebridades reta a morte do papa Francisco

WHOOP GOLDBERG Compartilhou uma foto de si mesma sorrindo durante uma conversa com o papa, juntamente com uma mensagem sincera … “Ele era o clostes em muito tempo que sementes de lembrar que lembrar que o amor de Cristo envolveu o crente e nenhum crente”.

Ela continua dizendo … “Ele se sentiu mais com o Papa João, o 23º, que tornou a crença real. Sail é o papa Frances com seu amor pela humanidade e lançador”.

Obviamente, os líderes mundiais também estão pagando seus respss ao amado papa – incluindo Rei Charles Que divulga uma longa declaração dizendo ele e Rainha Camilla Estão tristes com a morte do papa Francisco.

Ele acrescentou: “Ele é lembrado por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e pelas causas comuns comuns de todas as pessoas de fé e com as de boa vontade para o benefício do benefício de outros.