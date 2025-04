Cerca de 25% dos trabalhadores do IRS planejando fazer oferta de compra

Washington

CNN

–



Um impressionante 25% dos funcionários da Revenue Service está fazendo compras e planeja renunciar, de acordo com duas fontes com conhecimento direto do assunto.

O prazo para os funcionários do IRS aceitarem a última rodada de ofertas de compra de “renúncia diferida” foi na terça -feira de manhã. Os números mais recentes indicam que cerca de 22.000 pessoas estão recebendo a oferta, disseram as fontes. Atualmente, existem apenas cerca de 90.000 pessoas empregadas no IRS, o que significa que cerca de 25% de toda a força de trabalho está se preparando para sair.

“Isso é enorme”, disse uma das fontes à CNN.

Esses números são preliminares e podem mudar à medida que a papelada é finalizada e os dados são verificados duas vezes. A CNN entrou em contato com o IRS e o Departamento do Tesouro, que inclui a agência, para comentar.

Esta é a segunda rodada de compras oferecidas pelo governo Trump. Na primeira rodada, que terminou no início de março, a CNN relatou que cerca de 4.700 pessoas, ou cerca de 5% da força de trabalho do IRS, aceitaram a oferta. A segunda rodada se mostrou muito maior.

O governo Trump está tentando diminuir agressivamente a força de trabalho federal, demitindo funcionários, incentivando a aposentadoria precoce, rescindindo ofertas de emprego e dando incentivos financeiros a pessoas que voluntariamente saem como parte do programa de “renúncia diferida”.

A CNN informou no mês passado que o governo Trump e o Departamento de Eficiência do Governo alinhados a Elon almíscar esperavam cortar drasticamente a força de trabalho do IRS pelo menos 20% ao demitir funcionários de estágio, oferecendo compras e tomando outras medidas.

Especialistas fiscais e ex -funcionários do IRS alertaram que cortes profundos na agência reduzirão a receita do governo federal e degradarão o atendimento ao cliente para os contribuintes. O alto número de funcionários que tomam a compra também fala sobre o que os trabalhadores descreveram como um ambiente estressante dentro do IRS.

“Estou ouvindo muitas pessoas aceitaram a renúncia diferida”, disse um funcionário do IRS em Atlanta. “O local de trabalho é tóxico hoje em dia. O moral é baixo. As pessoas tentam entrar e pensar positivamente, mas não passam por um dia de trabalho completo sem negatividade, mesmo conversando com outros funcionários ou recebendo o próximo e -mail em sua caixa de entrada com más notícias”.

O IRS também deve anunciar a primeira onda de demissões como parte de uma “redução em força” em toda a agência até o final desta semana, informou a CNN na segunda -feira. A profundidade dessas terminações involuntárias, chamada RIFs, pode ser diminuída pelo alto nível de demissão.

“Estou montando a onda e me arriscando com o RIF”, disse um funcionário do IRS em Nova York, referindo -se a anúncios iminentes de demissão. “Não vou aceitar uma demissão.”