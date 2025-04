Chael Sonnen abate o próprio relatório Jon Jones vs. Tom Aspinall, afirma que aspinall oponente reservado

Jon Jones vs. Tom Aspinall não é um acordo feito, afinal, de acordo com Chael Sonnen.

Um dia depois de afirmar que o altamente antecipado luta de unificação do campeonato de pesos pesados ​​é “acordado, até a data”, Sonnen agora está voltando a reivindicação da moda clássica de Sonnen. O tricampeão do UFC Challenger explicou em seu canal no YouTube, era o entendimento dele que Jones lutaria em Aspinall a seguir, mas agora vê outro obstáculo no caminho dessa partida.

“Ok, eu poderia ter dito isso”, disse Sonnen. “Eu também acredito que isso é verdade, então eu me lembro – eu poderia ter dito isso. Seria muito fácil saber, eu filmo tudo e o divulgar. Mas uma coisa que eu sei que disse a você uma palavra por palavra por palavra, eu disse a você que o que se disser que o próximo, que não foi feito, mas eu disse que o que se fazia com que o próximo, que não foi feito, mas que eu disse que o próximo, que não foi feito.

Em vez de Jones, Sonnen espera que Gane – um ex -campeão interino – para conseguir uma chance no cinto interino de Aspinall.

“O plano atual agora, Tom Aspinall vs. Ciryl Gane para o campeonato interino”, disse Sonnen. “Agora, vou apoiar os movimentos. Vou apoiar os movimentos com total integridade em vigor porque nosso tema abrangente, nossa própria constituição no esporte do MMA é que aderimos ferozmente às regras que compensamos à medida que avançamos. Então, estou a bordo e gosto de qualquer coisa que termine no campeonato mundial”.

O cenário complicado do campeonato de pesos pesados ​​surgiu como resultado de Francis Ngannou se separar do UFC em 2023, com o cinto ainda ao redor da cintura. Um novo campeão logo foi coroado com Jones pulando do peso pesado leve e fazendo um pouco de trabalho de Gane no UFC 285. No entanto, uma lesão forçou Jones a sair de uma defesa do título programada contra o Stipe Miocic oito meses depois, o que levou a Aspinall derrotando Alexander Volkov por um título interino.

Since then, both men have defended their belts, with Aspinall avenging a loss to Curtis Blaydes at UFC 304 and Jones beating Miocic in their rescheduled bout at UFC 309. Jones has repeatedly shot down any talk of an Aspinall fight, criticizing his opponent’s credentials despite Aspinall sporting an 8-1 UFC record while Jones has only competed in the heavyweight division duas vezes.

Goste ou não, Sonnen afirma que, se os fãs vão ver Jones lutando com Aspinall, a pressão está em Aspinall para fazer outro forte desempenho primeiro.

“Não vamos apenas ter os dois [an interim and undisputed champion]vamos disputar pela segunda vez o campeonato interino “, disse Sonnen.

“Estou aqui para contar, de acordo com uma fonte notavelmente boa, Jon Jones terá a capacidade de esperar 180 dias, o que é equivalente a seis meses, que é o que ele pediu”, acrescentou Sonnen. “Tom Aspinall vai lutar com Ciryl Gane, que estava, de fato, na mesa há muitos meses e depois Ciryl foi presenteado com uma decisão em uma luta contra a qual ele perdeu [Alexander] Volkov. Foi assim que a história aconteceu. E agora vamos defender um campeão interino com a existência de um campeão indiscutível, o que é contra as leis da lógica e a definição de campeão do dicionário inglês de Oxford, além de indiscutível e intermediária, mas vamos aderir à única coisa que fazemos de forma consistente: seguiremos de perto as regras que compensamos como seguimos. ”