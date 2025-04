CHAEL SONNEN: Jon Jones vs. Tom Aspinall ‘é acordado, até a data’

Jon Jones vs. Tom Aspinall está praticamente feito – pelo menos, de acordo com Chael Sonnen.

De acordo com Sonnen, a altamente antecipada UFC Heavyweight Championship Unification Unification entre Jones e Aspinall foi acordada em princípio, e há até uma data em que a promoção tem em mente.

“Estou confiante o suficiente para lhe dizer que a luta está pronta”, disse Sonnen em Bom rapaz / bandido Com o co-apresentador Daniel Cormier. “Essa luta é acordada, até o momento. Que eu tenho confiança para lhe contar. A Semana Internacional de Luta Faria Permite, eu, pessoalmente, apenas no meu coração, sempre pensei que eles voltariam para Nova York.”

Jones conquistou o campeonato de peso pesado com uma rápida vitória sobre o Ciryl Gane no UFC 285 em março de 2023. “Bones” ficou marginalizado por quase dois anos com lesões e passou a defender com sucesso o título no UFC 309 em novembro, dominando o Stipe Miocic antes do campeão antigo com relativa facilidade.

Enquanto a construção para Jones-Miocic estava acontecendo, Aspinall conquistou o título intermediário dos pesos pesados ​​com um nocaute da primeira rodada de Sergei Pavlovich no UFC 295 em novembro de 2023. Aspinall chegou a ter uma rara defesa do título intermediário, onde, mais uma vez, fez um pouco de trabalho de seu oponente. Desta vez, foram Curtis Blaydes no UFC 304 em julho passado.

Desde que Aspinall venceu o cinturão intermediário, os fãs tiveram seus corações em um confronto de Jones vs. Aspinall e ficaram decepcionados quando o UFC foi em frente com o confronto Miocic para Jones. Isso levou a fãs e especialistas, alegando que Jones está “se esquivando” de Aspinall, ou pelo menos, tomando uma mentalidade de lutadores de prêmios. Segundo Sonnen, isso tem sido uma manobra de Jones o tempo todo.

“Estou lhe dizendo, esse negócio de Jon Jones, Jones dirá muitas coisas para a mídia”, explicou Sonnen. “Quando ele recebe o telefonema: ‘Aqui está o cara que você está lutando. Você entende? Sim’ ‘, e é isso que ele dirá.

“Todos os outros relatórios não são verdadeiros. Jon saiu, ele vai troll, ele se divertiu, ele até tentou negociar a mídia. Em particular, ele recebe esse telefonema, é ‘sim’ ou qualquer outra coisa que sai da boca. Aspinall. ”