Charles Oliveira desinteressado em Paddy Pimblett agora, cita a condição para ‘Great Fight’ com Ilia Topuria

Paddy Pimblett mencionou o ex -campeão do UFC Charles Oliveira como um dos nomes em potencial a seguir depois de desmantelar Michael Chandler no UFC 314 em 12 de abril, mas o brasileiro não está interessado em enfrentar Pimblett agora.

Falando com Portal do Vale Tudo no Brasil, “Do Bronx” explicou por que “eu nem penso em” reservar uma briga com Pimblett a seguir. O peso leve de Chute Boxe Diego Lima disse que Pimblett tinha a estratégia “perfeita” para Chandler no UFC 314, mas acha que Chandler voltou muito cedo depois de sofrer danos nas pernas em sua luta em novembro passado.

“Estou pensando em lutar por um cinto, então não há razão para pensar em caras que são [ranked] Abaixo de mim, apenas aqueles à minha frente ”, disse Oliveira.” Ele é um garoto duro, ele está em um bom ascensão, lutando muito bem, mas eu nem penso nisso. Todos esses caras [ranked below] Venha dizendo falar [crap] Tentando lutar e chegar ao topo. Eles não estão errados, cada um vende uma briga. Houve um tempo em que cutuquei os outros para brigar com os 5 melhores caras. Faz parte [of the game]. Seria uma ótima luta, mas não no momento em que estou agora. ”

The lightweight title picture is looking a bit confusing at the moment with 155-pound king Islam Makhachev apparently waiting to see who emerges with the welterweight strap between Belal Muhammad and Jack Della Maddalena at UFC 315 on May 10 (Makhachev is friends and training partners with Muhammad, so he’s likely only to chase a second title if Della Maddalena wins). Ilia Topuria também inseriu seu nome na conversa depois de desocupar o cinturão de penas para subir até leve.

Oliveira originalmente tinha apenas dois oponentes em potencial: Makhachev para o Gold UFC ou o “BMF” do titular do título Max Holloway, mas agora cita uma nova condição para enfrentar um homem diferente.

“Estou indo para o cinto. É isso que eu quero”, disse Oliveira. “Eu mencionei o BMF porque pensei que o Islã só voltaria em outubro e eu queria lutar na International Fight Week [on June 28]mas então o Islã disse que quer lutar na semana de luta e eu parei de olhar para Max Holloway para o cinto BMF. Ele está buscando a data que eu quero, mas agora há essa confusão.

“Eu quero o cinto, mas não foge de ninguém. Eu nunca corri e não vou começar a correr agora. Estou pronto para lutar com nenhum desses caras. Eu os respeito, mas vou impor meu ritmo e meu jogo. Por que não [Topuria]? Se é para o cinto, por que não lutar contra Topuria? Estou indo para o título. Não quero lutar outra luta e depois esperar o título. Isso não me interessa. ”

Oliveira sugeriu uma luta de título intermediário com Topuria se Makhachev realmente pular para 170 libras para perseguir um segundo cinturão se Della Maddalena for vitoriosa. E Oliveira não ignorará o homem que nocauteou como Alexander Volkanovski e Holloway no peso penas.

“Independentemente do quê [Topuria] Diz ou não diz que ele é super duro e merece todo o respeito no mundo “, disse Oliveira.” Ele estava indo bem em sua classe de peso, subindo porque acredita que pode fazer as coisas acontecerem nessa classe de peso, por isso seria definitivamente uma ótima luta “.