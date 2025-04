Charlie Sheen sai com o filho, irmãos, Martin Sheen depois que Sami assa -o

Charlie Sheen Está interpretando o homem da família em uma rara aparência pública … quebrando pão com seu famoso pai e irmãos, além de um de seus filhos, em meio a algum drama em andamento com Draman Sami Para.

NoticeAlly ausente estava Charlie e Denise Richards A filha Sami … que recentemente disse que prefere fazer qualquer coisa do que sair com o pai.

Charlie e Sami são Não está falando termos No momento … e Sam diz que teve pouco contato com a estrela da tela nos últimos cinco meses.

Enquanto Charlie estava mantendo -a discreta com seus irmãos, pai e filho … Sami estava fazendo o que quer no Coachella.

Sami foi para as três noites do segundo fim de semana do festival de música … e seu traje de sexta -feira era freira em comparação com o que ela no sábado … onde Hit Coachella com pastéis Sobre seus mamilos.