ChatGPT agora lembra suas conversas: veja como isso muda a experiência com a IA

A OpenAI anunciou uma atualização significativa no ChatGPT: a capacidade de lembrar interações anteriores com os usuários. Essa funcionalidade visa tornar as respostas mais personalizadas e contextuais, aprimorando a utilidade do chatbot em diversas tarefas, como redação, aprendizado e aconselhamento.

Como funciona a nova memória do ChatGPT

Anteriormente, o ChatGPT podia armazenar informações específicas mediante solicitação do usuário. Com a nova atualização, o chatbot pode referenciar automaticamente todo o histórico de conversas para fornecer respostas mais relevantes. Por exemplo, se um usuário mencionou anteriormente ser vegetariano, o ChatGPT lembrará disso ao sugerir receitas futuras.

Controle total do usuário sobre a memória

A OpenAI enfatiza que os usuários têm controle total sobre essa funcionalidade. É possível desativar a memória a qualquer momento nas configurações, além de visualizar e excluir informações armazenadas. Para conversas que não devem ser lembradas, há a opção de iniciar um “chat temporário”, que não utiliza a memória do sistema.​

Disponibilidade da funcionalidade

A nova funcionalidade está sendo implementada gradualmente para usuários dos planos ChatGPT Plus e Pro, com exceção de países como Reino Unido, Suíça, Noruega, Islândia e outros do Espaço Econômico Europeu, devido a regulamentações locais. Usuários dos planos Team, Enterprise e Edu devem receber a atualização nas próximas semanas.

Impacto na experiência do usuário

Com essa melhoria, o ChatGPT se aproxima de assistentes virtuais mais personalizados, adaptando-se às preferências e necessidades individuais dos usuários. Essa evolução representa um passo importante na direção de sistemas de IA mais intuitivos e úteis no cotidiano.

Para mais detalhes sobre a atualização e como gerenciar as configurações de memória, acesse o site oficial da OpenAI.