Chicharito explica por que os mexicanos deixaram de estar no atraso europeu

UM Javier ‘Chicharito’ Hernández uma final de Liga dos Campeões e um título de Liga Europarealizações que atualmente parecem longe para os jogadores de futebol mexicano, relegados principalmente a equipes que combatem a descendência na Europa e sem nenhum representante nos estágios finais das competições européias. Quais são as razões?

“Boa pergunta, pouca ou muita controvérsia que eu gerei em minha carreira é dizer coisas, para o Chile. É um círculo vicioso: um é que se vive muito bem no México, e dois é que a maioria dos gerentes não pensa nos jogadores e abre as portas, para vendê -las a um preço razoável, para poder sair. Liga MX90 % dirão que eles querem ir para a Europa. Quando há poucas ofertas (das equipes européias), porque a realidade não é que todo mundo ama jogadores mexicanos, então os poucos que querem, eles nunca são facilitados para ir para a Europa ”, Javier, o Chicharito Hernándezex -atacante da seleção mexicana, em entrevista a ESPN.

Javier Hernández é informado de uma final da Liga dos Campeões e um título da Europa League. Enterprise Rent-A-Player, Uefa

Chicharito Hernández Ele tinha 10 anos no futebol Europa. Em equipes como Manchester Unitedele Real Madrid, Sevillaacostumado a reproduzir os estágios finais de torneios, como Liga Europa o para Liga dos Campeões. Em grande parte, graças ao fato de ele ter instalações para sair México para o antigo continente, por Chivas na era de Jorge Vergarano distante 2010.

“In Mexican football you can sell players of between five and 10 million dollars, you imagine that a European club will come to buy a player for that price, which has not been tested in Europe. I understand the clubs and managers, that if you paid this, I want at least that amount to not lose, but that is where I think that if you think about the common purpose, in the country, in your players, in the institution, as it does, as the institution, in the institution, in the institution, in a instituição. Pachuca o Chivasquando eu era don Jorge Vergaraque em paz descanse, você gera um ótimo vínculo com clubes europeus. Afinal, é que, o jogador de futebol mexicano tem a determinação de sacrificar muitas coisas, sacrificar por um sonho e que os gerentes tenham mais facilidade de deixar ir, que, se, em citações, pudessem perder algum dinheiro nessa transferência, a fim de dar a um jogador de futebol mexicano uma oportunidade, seria o melhor. Esses dois pontos são o que gera que não estamos vendo tanto jogador na Europa e vendo jogadores lutando Liga Europa, Liga dos Campeões ou campeonatos europeus ”, o Chicharito Hernández.