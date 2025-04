Chicharito quer que Jiménez quebre seus objetivos com o México

O atacante de Chivas disse que adoraria ver o atacante do Fulham se tornar o maior goleador da seleção mexicana

Raúl Jiménez São 14 objetivos para ser o Vecionador máximo do Seleção nacional mexicana E em caso de alcançá -lo, essa honra será tirada de Javier ‘Chicharito’ Hernándezque quer que seu registro seja superado “o mais rápido possível”, porque “isso significa que estamos crescendo”.

“Acredite, isso RaúlAssim, Isso quebra meu recordevice -versa do que alguém pensou, eu adoraria quebrá -lo o mais rápido possível, ajudaria o país, ele, muitas pessoas, no final, para CHO[…]como sua empresa ou muitos outros, que preferem gerar dinheiro, fazendo os mexicanos lutarem, o que é algo que eu nunca concordei. Isso me entristece muito, isso é seu, estamos aqui para nos ajudar e fazemos isso por muito tempo. Não importa se sai da América ou do Chivas, sabemos que a concorrência é que o país cresça, mas como dissemos, se queremos que o país cresça, deve estar com os jogadores ou a mídia, temos que puxar o mesmo. Nem me preocupa ou me ocupa, estou feliz que é Raúl E isso quebra isso mais cedo ou mais tarde, para isso e isso o quebra “, disse ele Javier ‘Chicharito’ Hernándezem uma entrevista com ESPN.

Raúl Jiménez Adiciona 39 gols em 109 jogos e está posicionado como o terceiro melhor artilheiro na história do Seleção nacional mexicana. Por enquanto, é depois da marca Jared Borgetti que tem 46 anotações e depois continua pelo registro de Javier Hernándezque marcou 52 gols em 109 jogos.

Raúl Jiménez persegue Javier Hernández como o maior goleador da seleção mexicana. Imag7

“[Siento] muito queixo[…]os registros devem quebrar. Vantagem Raúlmas no final, acredite em mim que, se eu parar de ser o maior goleador da seleção e Raúl É, ninguém vai tirar o que eu já vivi ou estava. Seria muito triste para mim ser o goleador do Seleção nacional mexicana Por 80 anos ou mais, seria realmente muito triste. Para trás, eu quero que seja rápido e depois se Raúl Chega e rápido que outro chega. Isso significa que no país há crescimento, que o país está indo bem, afinal, estou curado, feliz com o que faço. Eu tenho a carreira que tenho. Não sou o que muitas pessoas pensam e acreditam, sei o que vivi e sei o que sou. Eu sempre tento ver bom para o meu país, sempre participar e colaborar de todas as maneiras possíveis “, diz ele Chicharito Hernández.

Chicharito Hernández ainda olha para a Copa do Mundo de 2026

UM Javier Hernández Ele é perguntado: “Você ainda tem no horizonte Seleção nacional mexicana? “. O ex -atacante do Manchester United e o Real Madrid responde:” Obviamente. “

“It’s like when I go to a tournament and they ask me if I’m going to win it, I say yes. I always point to the top, it is what my grandfather taught me, my father, that’s why I could play in the clubs I was, because if I had lived in realism that many of our culture want to make us see, I would not have achieved what I have done. Yes, I shot at the top, I still have an active player and I want to The selection.[…] É o começo, mas não é o todo. Você começa com isso e então trabalha para chegar ao que imaginou. “