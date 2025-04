Chivas anuncia a saída do treinador Gerardo Espinoza

O diretor esportivo de Guadalajara anunciou que o diretor técnico não continuará na instituição

Guadalajara – após a conclusão da temporada regular do Fechando 2025 As mudanças começaram Chivas.

Nesta segunda -feira em uma entrevista coletiva, foi anunciado que o diretor técnico Gerardo Espinoza Ele não continuará no cargo.

O diretor esportivo Javier Mier, que entrou no cargo no torneio do meio, tem o apoio do conselho para continuar em suas funções. No entanto, durante sua conferência de imprensa, Mier confirmou que o processo de Gerardo Espinoza na cabeça de Chivas Ele chegou ao fim e começará a busca por um novo diretor técnico.

Gerardo Espinoza não conseguiu colocar os Chivas no jogo no último dia do Clausura 2025. Efe/ Francisco Guasco

Gerardo Espinoza assumiu o comando de Chivas Apenas em 4 de março de 2025, substituindo Óscar García Junyent, que cessou sua posição após 10 dias do Fechando 2025. Gerardo Espinoza Ele assinou um contrato apenas para o que restava do torneio e pelo que permaneceu da Copa da Concacaf.

O processo de Gerardo Espinoza Ele começou positivamente com uma vitória por 1 x 0 sobre a América na rodada de 16 da CONCACAF, mas foi eliminada na semana seguinte com uma vitória por 4-0. Daqui ele começou uma sequência negativa para Chivas e acumulou pouco mais de um mês sem poder obter uma vitória.

Chivas aceita falha na Clausura 2025

Javier Mier estava claro e aceitou que Chivas Ele não atendeu às expectativas e objetivos definidos: “Está claro o que aconteceu para todos, estamos fora. Um clube como esse não pode estar do lado de fora. É um tópico que estamos longe de onde queremos estar e a realidade é que é que É um fracasso E aqui estou eu para fazer meu rosto. Se continuarmos a evitar essas coisas, eles continuarão a acontecer, são frustrações mostradas na quadra. É realidade, é um fracasso“.

Chivas Estava fora de um estágio de reprodução ou repenção pela primeira vez desde o Clausura 2019, quando terminou na décima posição geral. Ele Rebanho sagrado Ele cortou uma sequência de nove torneios consecutivos, classificando essa instância.

Javier Mier permanecerá como diretor de esportes

Quando esta conferência de imprensa é presidida, Javier Mier confirmou que permanecerá como diretor de esportes da equipe após seu estágio. “Tenho o apoio da presidência, sinto -me comprometido, sei que o clube muito bem, sabemos perfeitamente que esse começo não foi, ou esse estágio não é onde se deve estar. Mas sim, tenho o apoio, tenho a confiança, tenho a comunicação, me sinto muito forte e com as pessoas que cercam todas as instâncias do clube, com o apoio e a confiança.

Javier Mier assumirá essa posição de diretor de esportes em Chivasapós a experiência anterior, eu já tinha na mesma posição em Querétaro.

Chivas Ele espera encontrar seu diretor técnico antes de iniciar a pré -temporada

O período de férias para jogadores de Guadalajara Eles começaram no domingo e durarão cerca de um mês. O clube espera que a escolha do treinador seja dada antes de retornar à atividade para a abertura de 2025:

“Para a pré -temporada, queremos que o treinador e a maioria dos jogadores sejam e capture o que queremos”, disse ele. “Para fazer coisas diferentes e essas são as decisões cirúrgicas que devo tomar. Há decisões que precisam ser tomadas. São momentos e decisões importantes que devem ser tomados. A idéia é que na pré -temporada seja o treinador e a equipe de treinamento e que os reforços podem ser. A equipe retorna na segunda -feira, 21 de maio. É ideal ter jogadores e treinadores.”