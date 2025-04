Chivas sofreu duas expulsões e amarrado em Mazatlan

Em um duelo importante para entrar em jogo, o rebanho ficou com dois jogadores a menos para os vermelhos para King e Rangel; Penalidade correspondente amarela.

Mazatlan – Expulsões e controvérsia no VAR deixou o duelo vital para Play-in entre Mazatlan y Chivas. Com mais dois homens para o trecho final do jogo, a equipe de Mazatlan conseguiu resgatar o empate contra Guadalajara. Com o objetivo de penalidade de Luis Amarilla, ele arruinou o que foi a primeira vitória de Gerardo Espinoza em Liga MX Con Chivas.

Fernando Hernández expulsou Tala Rangel e Chivas ficaram com 9. Imag7

O jogo foi com tensão máxima lutando contra os dois esquadrões para uma posição para o Play-in. Al 5 ‘, Mazatlan Ele reivindicou uma penalidade de Luis Rey em Luis Amarilla. Mas o árbitro Fernando Hernández Ele marcou nada e não havia chamado do var. Um minuto depois, ele alertou a equipe local no leilão de Roberto Meraz e Raúl Rangel apareceu em segundo plano para desviar.

Após o começo turbulento para Guadalajaraele começou a acordar. Aos 15 ‘o primeiro ataque de Chivas E foi franco. Roberto Alvarado, na ala direita, enviou o centro para o primeiro post. Lá, Teun Wilke chegou com um leilão preciso para vencer Hugo González com o primeiro gol do jogo.

Teun Wilke, marcador de Chivas em Mazatlan. Imag7

Com a pontuação a favor, Chivas Ele assumiu o comando da festa. Ele permaneceu em toda a vantagem em uma peça de Alan Pulido que participou de Luis Rey e levou Lucas Merolla. A controvérsia estava agora na outra área, com a mão de Teun Wilke contra Samir e foi abatida. Estando na mão, o árbitro Fernando Hernández Ele foi ver a ação para var, mas não expulsou o central de Mazatlan.

No segundo tempo, o jogo ficou com poucas oportunidades para as duas equipes. O jogo abriu para o trecho final após a expulsão de Luis Rey por duplo amarelo.

Consulta aqui Todas as notícias e resultados da liga MX.

Com um homem mais, Mazatlan Ele lançou e encontrou uma penalidade aos 90 ‘após a falta de Gilberto Sepúlveda em Bryan Colula, que foi revisada no VAR. Antes de marcar a prisão, o árbitro Fernando Hernández Ele expulsou Raúl Rangel por amarelo duplo após reivindicações ao corpo de arbitragem e danificar o local penal.

Sem alterações disponíveis para GuadalajaraErick Gutiérrez levou as luvas para conseguir um goleiro para o tiro penal. Luis Amarilla pegou a bola e com o poder do Spot para 93 ‘para corresponder à pontuação no charme.

Chivas Ele dormirá como um segundo lugar com 17 pontos já falta o que Pumas faz, o rebanho sagrado ganhará vida ao Play-in Para o dia duplo. Guadalajara Ele voltará a jogar no Akron Stadium na terça -feira contra Puebla depois de quase um mês sem jogar em Zapopan. Mazatlan continuará acima Chivas Na tabela geral por diferença de objetivos.