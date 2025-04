Christina Haack e Christopher Larocca fungo em novas séries de fotos sexy

Novo dia, novas fotos quentes com novo homem

Christina Haack Continuou suas férias cheias de PDA com seu novo homem, Christopher Larocca … Mas desta vez os periquitos o tonem de outro dia o que o que se tirou em uma série de fotos que atrapalham os peitos.

A estrela do HGTV está saindo com Larocca – o CEO da rede Connex – em Cabo San Lucas, México, nos últimos dias … passando cada momento de vigília juntos, e eles simplesmente não conseguem manter as mãos de Thir.

Como você sabe, Christina se separou do marido, Joshua HallNo verão passado e Arquivado para o divórcioPara. Agora Shhe claramente se moveu é o com Christopher.

A TMZ obteve fotos novas de Christina e Christopher de mãos dadas as mãos brancas para um passeio hoje em Cabo. Nas fotos, os dois parecem conversar e sentar muito confortáveis ​​são as espreguiçadeiras duplas perto da metade.

Christina também é fungo que seu braço descansando nas costas de Christopher enquanto caminham em alguma coisa. Confira o conjunto completo de fotos para dar uma boa olhada em seu relacionamento emergente, que, depois desta semana, vê se mover em excesso.

Ontem, a TMZ correu uma série das fotos do casal e elas subiram a lente da câmera. Christopher foi fotografado Agarrando alguns punhados dos seios de Christina Enquanto ela se inclinou contra ele em um bar de coquetéis ao ar livre em Cabo. Em outro ponto, Christina foi retratada se virando e beijando Christopher.