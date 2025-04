‘Chucky’ voltou com seu primeiro gol e assistência no MLS

O mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano estreou como goleador no MLS e deu uma assistência, depois de um mês para lesão no San Diego FC

San Diego – o mexicano Hirving ‘chucky’ lozano com Premiere como marcador no MLSmarcando seu Primeiro gol Con San Diego FCno tempo adicionado do primeiro tempo, no Victoria de 3-0 sobre Seattle Sounders Sábado à noite no Snapdragon Stadium.

Lozano, que retornou ao tribunal depois de sofrer uma lesão em sua partida inaugural com San Diego em 1º de março, disse no jogo participando do primeiro gol do jogo e depois marcando uma grande jogada.

O mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano comemora depois de marcar seu primeiro gol com o San Diego FC no MLS. Orlando Ramírez/Getty Images

No minuto dois do jogo, ‘Chucky’ prestou assistência após um chute de canto a Jeppe Tverskov, que terminou com a esquerda do centro da área no lado direito do gol por 1-0.

Aos 14 minutos, ele alcançou um leilão certo do centro da área que foi rejeitado, após a assistência de Tverskov.

San Diego recebeu 2 a 0 aos 41 minutos, quando Anítal Godoy recebeu um passe de Anders Dreyer, depois de um contra-ataque, e terminou com a esquerda do centro da área no lado direito do gol. Lozano também participou da peça.

‘Chucky’ colocou o 3-0 no minuto 45+3 em outro contra-ataque e terminou com a direita através do centro da área, vencendo o goleiro Stefan Frei com um Tito no bastão esquerdo após a assistência de Jasper Löffelsend.

Aos 77 minutos, Alex Mayten substituiu o mexicano, que, em 1º de março, aos 26 minutos da partida contra o St. Louis City SC, o meio -campista Tverskov enviou uma longa fila procurando a banda esquerda e sentiu um desconforto na parte de trás da coxa esquerda.

Lozano se virou e sem hesitar solicitou sua mudança no banco. O estrategista de Mikey Varas foi forçado naquele dia a fazer sua primeira substituição enviando Emmanuel Boateng para o tribunal.

Desde então, ‘Chucky’ estava fora de ação por uma lesão nos isquiotibiais.