Cinco apostas do Paraná acertam a quina e faturam R$ 50 mil na Mega-Sena; um bolão levou R$ 100 mil

No sorteio da premiação principal, um bolão de Balneário Gaivota, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas e faturou mais de R$ 25 milhões. Bilhete da Mega-Sena vendido em lotérica do RS

Reprodução/RBS TV

A Mega-Sena premiou seis apostas do Paraná no sorteio realizado na quinta-feira (24). Quatro delas foram realizadas na modalidade simples e levaram R$ 50.815,78 cada.

Um bolão também levou R$ 50.815,78 e outro faturou R$ 101.631,39. Veja cidades premiadas abaixo.

🍀 Os números sorteados foram: 12 – 16 – 24 – 31 – 51 – 55

Um bolão de Balneário Gaivota, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas e faturou mais de R$ 25 milhões.

💰 Os jogos vencedores da quina no Paraná foram feitos em:

Curitiba: aposta simples realizada na Lotérica Mocelin, premiada com R$ 50.815,78

Curitiba: aposta simples realizada na Santa Quitéria Loterias, premiada com R$ 50.815,78

Guaíra: bolão realizado na Lotérica Paludo, premiado com R$ 101.631,39

Londrina: aposta simples realizada na Lotérica HD II, premiada com R$ 50.815,78

Londrina: bolão feito na Lotérica São Paulo, premiado com R$ 50.815,78

Porecatu: aposta simples realizada em canais eletrônicos, premiada com R$ 50.815,78

Como apostar na Mega-Sena

Entenda como funciona a Mega-Sena e qual a probabilidade de ganhar o prêmio

🗓️ A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, às quintas e aos sábados.

⏰ As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

📶 É possível apostar em qualquer lotérica do país, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, que pode ser acessado por celular, computador ou outros dispositivos.

🔞 É necessário ser maior de idade, fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito.

