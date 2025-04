Cine Caixa CAP estreia edição 2025 em Penedo

Uma sala de cinema móvel, confortável e com acesso gratuito começou em Penedo sua turnê por três estados do Nordeste brasileiro nesta terça, 22, data de estreia da edição 2025 do Cine Caixa CAP.

Estacionado na Praça 12 de Abril, o caminhão adaptado exibe filmes (animações infantojuvenis) sem cobrança de ingresso até amanhã (quarta, 23), início da jornada por outras cidades de Alagoas, Pernambuco e Paraíba.

“O Cine Caixa CAP uma experiência para toda população. Temos dez sessões de cinema em cada cidade, são dois dias em cada uma do nosso roteiro nessa segunda edição do programa cuja intenção é levar esse tipo de experiência para qualquer pessoa”, explica Renata Szelazek, coordenadora de estratégia e sustentabilidade na Caixa Capitalização.

Vale ressaltar que as quatro sessões realizadas durante o dia têm público direcionado, estudantes e usuários de serviços sociais. Já no período da noite, o Cine Caixa é aberto ao público em geral, com ingresso disponível na unidade móvel durante o dia.

São 78 poltronas confortáveis para curtir um cineminha, com pipoca e refrigerante grátis também. Os filmes das sessões noturnas são Moana 2 (terça, 22) e Divertidamente 2 (quarta, 23), ambos começando às 19 horas.

A unidade móvel tem ainda acessibilidade para cadeirante e intérprete de Libras à disposição, além de uma sessão especial com audiodescrição às 16 horas de amanhã, quando será exibido Pluft, o Fantasminha.

Representando o prefeito Ronaldo Lopes no ato que antecedeu a primeira sessão nesta terça-feira, o vice-prefeito Valdinho Monteiro elogiou a iniciativa e agradeceu a escolha por Penedo, município que venceu o edital da Unesco, tornando-se parte da rede mundial de cidades criativas, justamente na área de cinema, a partir de 2023.

Um dos motivos para a inclusão de Penedo é a retomada do cinema na cidade também conhecida pelos festivais nacionais realizados entre as décadas de 1970 e 1980, com uso regular do Cine Penedo desde o ano passado.

Todas quarta-feira, a parceria entre a Prefeitura de Penedo e a Universidade Federal de Alagoas, instituição que administra o Cine Penedo, exibe filme com entrada franca.

O programa Quarta de Cinema Livre projeta amanhã O Contador, de Gavin O’Connor, às 16h e às 19 h, com ingresso disponível uma hora antes da sessão.

Além disso, o Cine Penedo voltou a ter filmes em cartaz entre quinta-feira e domingo, com ingresso a preço popular, opção de lazer disponível para moradores e visitantes.

O cinema onde eram exibidos filmes produzidos em Super-8 e curtas metragens durante os antigos festivais acolhe agora o Circuito Penedo de Cinema, evento que completará sua 15ª edição este ano, conquistando cada vez mais espaço no audiovisual brasileiro.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa e Letícia Almeida