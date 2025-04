Clássicos do cinema brasileiro serão exibidos na China

Os filmes brasileiros não param de ser exportados mundo afora. Agora, títulos como Ainda Estou Aqui e Central do Brasil chegarão mais longe. As obras serão exibidas nos cinemas chineses, fazendo com que o intercâmbio cultural entre Brasil e China aumente.

Ao longo deste texto, você vai ficar por dentro de detalhes sobre a presença dos longa-metragens na China. Confira!

Fonte: Pexels

Direitos adquiridos do outro lado do planeta

A presença de Ainda Estou Aqui – vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2025 – e Central do Brasil nos cinemas chineses é possível por conta da Hishow Entertainment. A distribuidora comprou os direitos de transmissão dos clássicos brasileiros.

No site da empresa estão disponíveis os cartazes das duas tramas dirigidas por Walter Salles. A tendência é que a exibição dos filmes nacionais seja alta. De acordo com a IstoÉ Dinheiro, nas bilheterias fora do Brasil, o filme brasileiro arrecadou mais de US$ 27,4 milhões – o que equivale, na cotação atual, a cerca de R$ 144 milhões.

Outro longa que estará presente nas telonas da China é Central do Brasil. Lançado em 1998, ele conta com Fernanda Montenegro, assim como em Ainda Estou Aqui. Esta obra também foi indicada ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, porém não foi premiado.

Intercâmbio cultural

O fato de um filme ou qualquer manifestação cultural ser exibida fora do seu país de origem é um ponto crucial para o intercâmbio de culturas. Falando especificamente sobre a China, não é de hoje que os brasileiros têm recebido conteúdos chineses. E essa oferta de conteúdos tende a aumentar.

No final do ano passado, os países definiram um aumento de cooperação no cinema. Já agora, em 2025, é possível ver os frutos desta parceria no cenário audiovisual.

Fonte: Pexels

No dia 15 de março, a série “Meu Altai” estreou no Brasil. Ela pode ser vista de forma totalmente gratuita por meio do perfil oficial da RedeTV no Youtube e também pela TV aberta, no canal TVT. A produção mostra as paisagens, a tradição e os diversos aspectos culturais da China.

O intercâmbio também está presente em várias outras áreas de entretenimento, não ficando restrito ao cenário do audiovisual. O Fortune Rabbit, jogo da categoria crash game, merece citação. Trata-se de um título encontrado nas plataformas de cassino on-line.

O game usa elementos que fazem referência à China, tendo o coelho como avatar. Os chineses veem o animal como a representação da sorte e que simboliza a paciência e o intelecto.

Celebração da amizade Brasil-China

No ano passado, no mês de novembro, o presidente chinês Xi Jinping esteve no Rio de Janeiro para a realização do G20 – reunião das vinte maiores economias do mundo.

Na oportunidade, o chefe de estado do país asiático esteve com o presidente Lula, enaltecendo a relação histórica dos países, que vêm de muitas décadas.

Durante o seu discurso no evento, Xi Jinping afirmou que há manifestações culturais dos brasileiros, como samba, bossa-nova e capoeira, que são populares na China.

Vale citar que os chineses são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Com isso, a troca cultural, econômica e em outras áreas deverá ser ainda mais intensificada no futuro a médio e longo prazo. Hoje, a distância cultural e de relacionamento entre os dois países é bem menor do que já foi no passado.