A equipe do merengue é obrigada a vencer sem Mbappé ficar perto de Barcelona na luta pelo título da liga.

MADRID – Carlo Ancelotti muda a filosofia de jogos do Real Madrid para sair de sua má dinâmica e entregar o comando do jogo contra o clube atlético a Dani Ceballos e Luka Modric, localizando Fede Valverde e Eduardo Cameransea nas laterais em um eleven que apresenta três novidades em relação a um antes da campeã, antes do campeão, na campeão, naquelenze, que apresentam três novidades em relação a um antes da campeã antes da campeã.

Ele retorna após a sancionação de Camavinga e faz isso como lateral, já que Ancelotti muda a linha de seu centro de campo, juntando -se a duas mídias criativas, como Ceballos e Modric. A ausência de Kylian Mbappé causou que o núcleo e a frente fossem aumentados na dupla brasileira formada por Vinícius e Rodrygo.

Juntamente com Mbappé, Lucas Vázquez e David Alaba são os três jogadores que não começam o jogo em relação àqueles que o fizeram na última quarta -feira na Liga dos Campeões contra o Arsenal.

Jogadores do Real Madrid durante o treinamento. Sergio Perez/EPA-EFE/Shutterstock.

Alinhamentos do Real Madrid vs Athletic Club

Real Madrid: Courtois; Federa Valverde, Rüdiger, Asencio, Cameraveda; Thuameni, Ceballos, Modrich, Bellingham; Wisecius e Rodrygo.

Clube Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Unai Nuñez, Adama Boiro; Beñat Prados, Mikel Vesga; Álvaro Djalo, Unai Gómez, Berenguer; Y guruzeta.