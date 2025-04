Clubes Mundiais: Assim, a FIFA encontrou multiplópia que deixou de fora León

Na investigação realizada pela FIFA, foram encontrados vários fatores que mostraram que ambas as equipes operam sob um esquema de multiplicidade.

FIFA detectou a multiplidade que deixou de fora para Copa do Mundo do Clube Leãograças a uma pesquisa exaustiva que evidenciou vários fatores, como as duas equipes tenham um único voto na assembléia de proprietários do Federação de futebol mexicano ou que nos esquemas de ambos os clubes “são os mesmos” parceiros ou “família”, de acordo com o relatório do Comitê de Apelações que consultou ESPN.

Na investigação e alegações que foram ensinadas em frente ao Comitê de Apelações do FIFA, ele León y Pachuca Eles fizeram “apresentações individuais iniciais antes da abertura do procedimento por ambos os clubes eram idênticos por escrito, estrutura e conteúdo”. A possibilidade de vender para Leónpara atender ao requisito, que não era viável, porque isso mostrou que ambos os clubes operavam sob um esquema de multiprofia.

Em seguida, apresentamos as determinações para as quais FIFA deixado de fora para León do Copa do Mundo do Clube:

A FIFA impediu que León participasse da Copa do Mundo de Clube devido à multipropiedade. Imag7

León estaria indo para a Copa do Mundo do Clube se fosse vendido?

De acordo com o documento do FIFAnas alegações que foram apresentadas no Comitê de Apelações, a opção de vender para o Leónser capaz de cumprir os regulamentos do Copa do Mundo do Clubeque proíbe a multiprofidade. O mesmo texto garante que “Até a venda do leão não permitiria que ambos os clubes participassem desta edição do torneio”.

“Nesse contexto, Pachuca y León Eles enfatizaram que sua única opção viável para cumprir completamente o artigo 10 do regulamento seria vender um dos clubes. No entanto, eles argumentaram que, devido às limitações legais e processuais da legislação mexicana, essa venda não pôde ser concluída antes do início da FCWC. […] Enquanto o presidente se abstém de comentar sobre a viabilidade de opções alternativas, é evidente que a venda de um dos clubes poderia ter sido um meio legítimo para alcançar a conformidade. No entanto, mesmo que essa venda tenha ocorrido hoje, não alteraria o fato de que os réus violaram o artigo 10 do regulamento, apresentando o contrato de participação em 6 de fevereiro de 2025. Na verdade, ele simplesmente destacaria mais uma vez que os dois clubes estão sujeitos a uma estrutura de propriedade multiclub, especialmente se a transação referida for feita apenas para permitir a participação no the Futebol da Copa do Mundo do FIFA. Consequentemente, mesmo a venda do leão não permitiria que ambos os clubes participem desta edição do torneio ”, lê o arquivo de mais de 50 folhas, que consultaram esse meio.

A FIFA detectou que parceiros e familiares concordaram nas organizações de cada clube

Na investigação, foi detectado que os parceiros e a família “coincidiram” nos esquemas de cada uma das equipes, que violavam o artigo 10 da Copa do Mundo do Clube, pois é especificado que nenhuma pessoa pode influenciar mais de uma das organizações participantes.

“Parece que a composição do Conselho de Administração de ambos os clubes mostra uma importante coincidência entre León e Pachuca, uma vez que quase todos os membros são os mesmos e parentes diretos do [Familia X]. A única diferença notável é a inclusão de [Sr. B] No conselho de administração do leão, filho do presidente de ambos os clubes, o [Sr. A]. Essa coincidência cria um cenário claro no qual a autoridade para a tomada de decisão e a influência operacional é centralizada em uma única família, que prejudica a independência exigida pelos regulamentos da FIFA ”, lê o texto.

Tem apenas um voto na assembléia de proprietários de FMF evidenciados

Ter apenas um voto na assembléia de proprietários de FMF despiu a multipropiedade. O próprio Grupo Pachuca Ele argumentou que a multiproptação é permitida nos executivos da MX League e da FMF aceitaram que León e Pachuca tinham apenas um voto, o que evidenciou a influência de um clube em outro, algo que também expulsou o leão da Copa do Mundo do Clube.

“A MX League regula a existência de propriedades multiclub e como esses regulamentos foram aplicados consistentemente a ambos os clubes ao longo dos anos. Mais uma vez, a interdependência operacional entre Pachuca e León é evidente, uma vez que os dois clubes nomearam pessoas que fazem parte de seu respectivo conselho de administração como seus representantes nos procedimentos da Liga MX, que demonstra ainda mais sua falta de independência operacional ”, concluiu -se.

Por que a FIFA rejeitou uma confiança para o leão ir à Copa do Mundo do Clube?

Grupo Pachuca criou uma confiança que dava suposta independência ao leão, e essa era uma de suas alegações para tentar permanecer no Copa do Mundo do Clube. Esse mecanismo funcionaria apenas de março de 2025 a julho de 2025, mas o FIFA Ele o rejeitou para acreditar que era uma estratégia “evitar” a regra que proíbe a multiplidade no Copa do Mundo do Clube.

“De qualquer forma, a criação da confiança parece ser simplesmente um mecanismo projetado para evitar a norma, criando a ilusão de mudança, enquanto, na realidade, preserva a estrutura e o controle originais”, pode ser consultado no documento da FIFA. “Observe que a confiança é temporária. As mudanças organizacionais implementadas por León só estarão em vigor até o final da FCWC. O presidente rejeita o argumento de que a integridade da competição Ele permanece intacto simplesmente porque León temporariamente se reproduz para fingir cumprir, de acordo com o artigo 10 do regulamento. Uma tentativa de conformidade temporária não altera a percepção do público em geral de não conformidade. Pelo contrário, a estrutura da confiança serve apenas para enfatizar a forte conexão entre os dois réus sob um sistema imobiliário unificado, o que reforça a preocupação pública com a integridade da concorrência ”, diz ele.

León e Pachuca apresentaram os mesmos argumentos no começo

Os argumentos iniciais de Pachuca e Leão “eram idênticos em escrita, estrutura e conteúdo”, que evidenciaram a falta de independência entre as duas entidades e foi um dos argumentos que influenciaram a demonstração do multiproper.

“Além disso, as apresentações individuais iniciais anteriores à abertura do procedimento por ambos os clubes eram idênticas em escrita, estrutura e conteúdo. Essa uniformidade sugere firmemente uma falta de separação operacional entre os dois clubes e indica esforços coordenados sob a mesma influência organizacional, que contrasta com a independência exigida pelos regulamentos de propriedade multiclub do FIFA” “.