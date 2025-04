Clubes Mundiais: Infantino confirma a América para possível jogo

A equipe mexicana aguarda a resolução do TAS para saber se pode fazer parte do concurso.

ATLANTA – Para o presidente da FIFA, a equipe de León de México ainda está fora da Copa do Mundo do Clube, pelo menos até o Tribunal de Arbitragem do Deportivo (TAS) dizer outra coisa … e de fato confirmou que existem dois candidatos reais para substituí -lo.

Gianni Infantino disse que esperará em 6 de maio, quando a resolução final for tocada com o protesto de León e que, caso sua exclusão seja ratificada, o clube Amérrica, De México e LaFC, pelo futebol da Major League, jogará uma partida para definir o time que ocupa o último lugar do torneio.

León foi expulso pelo Comitê de Apelação da FIFA no caso de multiplicidade com Pachuca, que também é classificado na Copa do Mundo do Clube.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, visitando os Estados Unidos Getty Images

“O caso será decidido pelo Tribunal de Arbitragem de Esportes”, disse Infantino. “Em algumas semanas, teremos a resolução final e definitiva, respeitaremos qualquer decisão. O que está sendo visto é que, se o TAS confirmar a decisão do Comitê de Apelação, a intenção da FIFA é jogar um jogo, um playoff, entre a equipe que perdeu a final dos campeões da CONCACAF, LAFC e a seguinte equipe no ranking, que é a América”.

Infantino had a session with the press at the Mercedes-Benz stadium, the Atlanta United House, where six games of the Club World Cup will be played, including Group D, where the Lion should be or in which the winner of the possible game between the runner-up of the last Cup of Concacaf Champions, LAFC, and the Tricampeón de México, America, America, America should be.

O presidente da FIFA se reuniu com as autoridades locais de Atlanta, antes do qual ponderou o crescimento do futebol nos Estados Unidos e, em particular, desta cidade, onde espera que o estádio seja preenchido para as partidas do torneio do clube, com mais de 72 mil pessoas.

“Esta cidade está se tornando a capital do futebol neste belo país”, disse Infantino. “É por isso que não apenas viremos uma vez, como viremos duas vezes … entre junho e julho deste ano e também no próximo ano para a Copa das Nações do Mundo”.

Ele se recusou a ficar preocupado porque, menos de dois meses após o início da Copa do Mundo do Clube, em 14 de junho, ainda há ingressos disponíveis em todos os 12 estádios onde serão tocados.

“Vi como os estádios são preenchidos para partidas amigáveis, jogos de exposição”, disse ele. “Esses são jogos de exibição, vamos jogar um torneio oficial para conhecer o melhor time do mundo. Eles serão jogos reais, de competição real, de uma Copa do Mundo Real”.

“As melhores equipes virão, os melhores jogadores e é por isso que estamos aqui, para informar e explicar às pessoas o que é”, acrescentou. “Quando as pessoas entendem e veem, você perceberá que você tem que vir … Na América, as pessoas só querem ver o melhor e o melhor ainda estão por vir.”

Ele também aproveitou a oportunidade para apresentar o troféu que eles darão ao campeão do concurso, projetado pelas renomadas jóias da Tiffany.

A Infantino também apresentou a doação de um milhão de dólares da FIFA para obras altruístas para crianças na cidade, como fez em sua turnê por todas as cidades da Copa do Mundo do Clube.