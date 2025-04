Clyburn pede à multidão da prefeitura que ore que os EUA ‘não se permitirão seguir o caminho da Alemanha na década de 1930’

CNN

–



Em uma prefeitura na Carolina do Sul, o veterano congressista Jim Clyburn enfatizou que os democratas são limitados no que podem fazer na minoria no Congresso, pedindo aos participantes que se manifestem e votarem para ajudar a girar a escala e o equilíbrio do poder.

A multidão amigável salpicou o legislador democrata de longa data com perguntas sobre impostos, previdência social, tarifas e a Constituição-com preocupações sobre como o governo Trump está lidando com todas essas questões e muito mais.

“É óbvio que o governo Trump não tem utilidade para a Constituição”, disse um participante, perguntando a Clyburn sobre os esforços de imigração do governo Trump e sugerindo que temia que os cidadãos nascidos nos EUA pudessem ser os próximos. “O que o Congresso pode fazer para acabar com essa bobagem saindo da Casa Branca?”

Clyburn deu uma longa resposta, incluindo a leitura da 14ª emenda e enfatizando a importância de sediar as prefeituras do Congresso e falar com eleitores em todo o país.

O congressista então pediu à multidão que orasse para que os EUA “não se permitam seguir o caminho da Alemanha na década de 1930”.

“Tudo o que podemos fazer é compartilhar com você o que estamos fazendo e pedir suas orações para que este país não se permita seguir o caminho da Alemanha na década de 1930, quando as pessoas se destacaram”, disse ele.

Depois de ler a famosa citação “Primeira eles veio” do pastor luterano alemão Martin Niemöller, o congressista disse: “Lembramos o que aconteceu com os judeus”, referenciando os seis milhões de judeus que foram assassinados no Holocausto pelo regime nazista de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

“Então, teremos que falar. Temos que quebrar nosso silêncio. E isso não é sobre democratas e republicanos. Meus pais eram republicanos. Minha mãe e pai eram republicanos. Eu os amo. Não odeio republicanos. Eu odeio mentiros

Questionado pela CNN após a prefeitura se ele está realmente com medo de que o país esteja deslizando para a autocracia, Clyburn disse: “Eu absolutamente sou. Não há dúvida sobre isso”.

O congressista refletiu sobre seu histórico de ativismo dos direitos civis e seus medos sobre o clima político atual.

“Eu disse aos membros do Caucus Negro do Congresso, acho que foi há três semanas, eu disse a eles: ‘Quando estava sentado na prisão de Orangeburg County, a prisão do condado de Richland nos anos sessenta, nunca temia”.

“Eu sabia que seria considerado culpado, sabia que receberia uma frase. Mas também sabia que, se isso chegar à Suprema Corte dos EUA, eu seria exonerado. Não hoje, hoje não hoje. Este Supremo Tribunal, não acho que me exintasse por querer sair do meu ônibus. Por que não se lembrar de um dinheiro e não me alhejaria.

“Esse tipo de coisa, aquelas indignidades que sofrimos nos anos sessenta, acho que seríamos considerados culpados hoje por enfrentá -los. E acho que a Suprema Corte, essa Suprema Corte sustentaria isso”.

Vários legisladores democratas enfrentaram trocas e críticas controversas de que seu partido e seus líderes não estão fazendo o suficiente para enfrentar o presidente Trump nas recentes prefeituras. Mas a prefeitura com Clyburn não apresentou interrupções ou uma multidão indisciplinada.

O congressista disse no início do evento que não falava sobre ninguém ou gritava e esperava que todos exibissem boas maneiras.

Sylvie Kirsch, da CNN, contribuiu.