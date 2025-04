CM Punk responde a Seth Rollins chamando -o para a luta do UFC: ‘Vou dar um soco na face do filho da mãe*

O CM Punk não pôde deixar de rir depois de saber que Seth Rollins o chamou para uma luta de MMA no UFC antes de sua partida de ameaças triplas no WrestleMania 41 no sábado.

O duas vezes lutador do UFC, que retornou à WWE em 2023, depois de uma década longe da promoção, abordou a chamada depois que Rollins admitiu que treinaria o MMA apenas para resolver suas diferenças com o punk na gaiola. Enquanto Rollins não tem formação formal de artes marciais, ele prometeu que faria um campo de treinamento completo para a chance de enfrentar punk em uma luta real.

“Esse pode ser o único que eu faço, mas você me colocou lá com qualquer um dos outros caras na minha classe de peso, estou fora”, disse Rollins. “Mas Dana [White]você quer ganhar dinheiro, reservar, irmão. ”

O desdém compartilhado entre os dois superestrelas da WWE está bem documentado, mas se Rollins quer uma briga, Punk diz que não precisa procurar mais além da partida deles em Las Vegas.

“Olha, eu vou dar um soco na cara da mãe*cker no sábado”, disse Punk O show de luta livre de Ringer. “Ele está falando sobre querer fazer uma luta de MMA. Tudo bem, eu te vejo no sábado garoto. Bem -vindo ao inferno.”

É claro que Punk assinou o Famousy com o UFC em 2014, após sua saída inicial da WWE e ele finalmente fez sua estréia dois anos depois. Em última análise, ele sofreu uma perda de finalização para Mickey Gall em sua estréia e depois lançou uma decisão para Mike Jackson em sua segunda e última luta de MMA em 2018, mas esse resultado foi anulado depois que Jackson testou positivo para a maconha.

Enquanto Punk continua sendo um ávido fã de MMA – ele realmente simpatizava com as emoções Diego Lopes enfrentado após sua perda para Alexander Volkanovski no UFC 314 durante a mesma entrevista – ele agora voltou toda a atenção para sua carreira na luta profissional.

Dito isto, o punk permanece próximo de muitos de seus ex -parceiros de treinamento, incluindo o campeão dos médios do UFC Belal Muhammad, então talvez um retorno ao octógono não esteja totalmente fora de questão.

“Eu realmente aprecio meu tempo no MMA”, disse Punk. “Eu realmente aprecio que todos possam olhar para isso e me subestimar. Acho que é a coisa mais fantástica do mundo.”

Punk fica com as mãos em Rollins e Roman Reigns quando eles se encontram em uma partida de ameaça tripla, manchendo o primeiro evento do WrestleMania 41 de duas noites no Allegiant Stadium, em Las Vegas, no sábado e domingo.