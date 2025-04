CNN para sediar a prefeitura com Bernie Sanders em 9 de abril

CNN

A CNN sediará uma prefeitura com o senador independente de Vermont, Bernie Sanders, na quarta -feira, anunciou a rede no domingo.

A prefeitura será moderada pelo Anderson Cooper, da CNN, que será exibido às 21:00 ET em 9 de abril em Washington, DC.

Durante a prefeitura, Sanders responderá a perguntas de Cooper e uma audiência ao vivo que incluirá uma mistura de democratas, republicanos e independentes.

Sanders, um progressista que caucuses com os democratas, esteve no caminho de várias cidades nas últimas semanas como parte de sua turnê de “oligarquia de combate” do país, ao lado do deputado democrata Alexandria Ocasio-Cortez.

O senador tentou encontrar um caminho adiante, pois muitos americanos exigem uma estratégia mais forte do Partido Democrata para combater o presidente Donald Trump. Sanders realizou eventos pessoais e moradias em diferentes distritos congressistas do Partido Republicano e organizando uma turnê de “oligarquia de luta”.

A prefeitura transmitirá ao vivo para assinantes de TV paga via CNN.com, TV conectada da CNN e aplicativos móveis. A prefeitura também estará disponível sob demanda, a partir de 10 de abril, para pagar assinantes de TV via CNN.com, aplicativos da CNN e plataformas de operadores de cabo.