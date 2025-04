Coachella Day 2 Fest diminui ou nada com festas VIP e música!

O deserto da Califórnia trancou as vibrações do Festival de Música e Artes do Coachella e Hollywood fez as festas quentes e os eventos exclusivos do Oasis Oasis que o festival teve a oferecer!

O garoto Laroi Não desperdiçou tempo, estourando o capô do físico rasgado durante o pico de temperatura completa com um pequeno chapéu de cowboy de palha … Julia Fox Atados a um espartilho de tom de carne e óculos de sol futuristas enquanto posam com Charli XCX Antes de seu reverenciado, no palco principal … e Lance Bass Manteve o pai casual enquanto pendura na festa do YouTube.

Ariana Madix Emparelhou alguns jeans de cintura baixa com um tanque minúsculo e completaram o visual com um pequeno toque de correntes de metal pesado enquanto pendurava com seu novo aperto Daniel Wai!!

O Boho estava correndo profundamente no Partido Revolve onde Christina Milian A grama tocou em um vestido de piso gentil e exibiu um sinal de paz atemporal enquanto posava para uma foto.

Outras galhos de revolução avistados pendurados na festa mais cobiçada do deserto foram Susie Evans Em um acordo de jeans e um chapéu de cowboy … e Tiktok Babe Alix Earle Manteve o gata motociclista inspirada com uma jaqueta de couro enquanto bebe é uma margarita enlatada.

Lá Fest continuou a trazer todos os melhores e mais novos artistas para o palco de Atos Legados Branco que você ama na frente e no centro. Como relatamos pela primeira vez, Weezer honrou seu compromisso E balançou depois que a esposa do baixista foi baleada e presa, Bernie Sanders Foi visto no palco principal dando um discurso antes de apresentar Clairo … e até o programa infantil Yo Gabba Gabba! Surpreende seus fãs quando eles trouxeram Estranho Al Yankovich!!