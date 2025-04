Colby Covington dispara de volta a Paddy Pimblett ‘B*Tch Boy’ após o UFC 314 Confrontation

Colby Covington tem outra briga.

O sempre falador veterano dos médios tornou sua presença conhecida nos bastidores do UFC 314 no último sábado no Kaseya Center, em Miami, quando ele entrou em uma briga verbal com Paddy Pimblett. Covington e Pimblett trocaram palavras, com Covington questionando a qualidade dos oponentes de Pimblett e o inglês disparando de volta a Covington, apontando sua recente série de derrotas.

Pimblett competiu no evento co-principal do UFC 314, apresentando uma performance dominante contra Michael Chandler, terminado por um TKO da terceira rodada. Ele melhorou para 7-0 no UFC.

Falando à ESPN depois, Pimblett chamou Covington de “irrelevante”, levando Covington a responder em espécie por meio de seu canal no YouTube.

“Paddy queria dizer alguma coisa quando eu estava passando, então tive que confrontá -lo”, disse Covington. “Eu tive que avisá -lo que ele é um garoto b*tch. A sequência de perdas combinada de seus últimos três oponentes, procure, pessoal, são 13 derrotas seguidas. Ele quer agir como se fosse relevante e ele é uma estrela, ele nunca se tornou um evento. Você não tem um evento. Você não tem que dizer.

“A única razão pela qual as pessoas se importam com você é porque você é uma esfoliação de Ellen Degeneres e, para ser sincera, é porque você tem um corte de tigela e um sotaque em inglês, essa é a única razão pela qual as pessoas querem olhar para você.”

A matemática de Covington sobre os últimos três vitórias de Pimblett (Chandler, Tony Ferguson e King Green) é precisa até os registros atuais dos lutadores. No entanto, na época em que lutaram contra Pimblett, Chandler estava em um skid de duas lutas, Ferguson havia perdido seis consecutivas e Green estava realmente saindo de uma vitória. Ainda assim, o ponto de Covington está de que o adversário de Pimblett tem sido alto no valor do nome, mas não tão bem -sucedido na gaiola nos últimos anos.

Dito isto, Covington deixou de mencionar suas três últimas vitórias (Jorge Masvidal e o ex-campeão do UFC, Tyron Woodley e Robbie Lawler), estavam todos em dicas de duas lutas quando o lutaram. Masvidal não venceu uma briga desde 2019, Woodley desde 2018. Covington, um campeão interino do meio-médio do UFC, perdeu dois seguidos e três de seus quatro últimos. Ele não marcou uma vitória desde que derrotou Masvidal em março de 2022.

Independentemente de como os números aumentam, o desdém de Covington por Pimblett permanece o mesmo, e se “The Baddy” decidir se mover até 170 libras no futuro, Covington está esperando por ele.

“Paddy Pimblett é um pouco b*tch”, disse Covington. “Ele precisa parar de correr meu nome pela boca para permanecer relevante. Porque ele está apenas me usando para permanecer relevante porque nunca conseguiu nada. Ele nunca vai chegar a uma luta pelo título. Ele nunca vai ganhar um título, ponto final.

“Então, quando ele para de cortar todo esse peso e cortar cromossomos e ele quer ir para a classe de peso de um homem de verdade e lutar contra um homem de verdade, ele pode gritar sua bunda. Então ele precisa manter meu nome fora de sua boca, caso contrário, ele vai acabar com o pé na bunda dele e isso é um fato.”