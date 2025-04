Cole Pinky Cole de Slutty Vegan discorda com o Black Biz de Wallo, explica o porquê do porquê

A TMZ conversou com Pinky no LAX na noite, onde ela nos dá uma malícia na malícia em seu depósito com o milhão de dólares de co-apresentador de jogos … mas ela realmente discorda.

Ela superou obstáculos recentes … Neary perdendo sua marca vegana sacanagem para as garras de gastos corporativos em excesso de US $ 10 milhões, mas ela tem um novo reabastecimento que a deixa de costas no banco do motorista.