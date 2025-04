Colégio de Procuradores do MPAL delibera pautas de interesse institucional em sua 8ª Reunião Ordinária

Os integrantes do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) participaram, nessa quinta-feira (24), de sua 8a Reunião Ordinária, na qual deliberaram pautas de interesse institucional.

Com a coordenação do procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, o encontro ocorreu na Sala Joubert Câmara Scala, na sede do MPAL, em Maceió, onde os procuradores trataram sobre os seguintes assuntos: 1 – Aprovação da ata da 7a Reunião Ordinária do CPJ em 2025; 2 – Procedimento CNMP nº 1.00858/2024-21 – Relatório e Proposições. Correição Ordinária temática em Direitos Fundamentais no Ministério Público do Estado de Alagoas; 3 – Procedimento CNMP nº 1.00719/2024-61. Relatório e Proposições. Correição em Órgãos de Controle Disciplinar do Ministério Público do Estado de Alagoas.

“O MP de Alagoas teve o reconhecimento, pela Corregedoria Nacional, do esforço que é realizado dentro do seu contexto fiscal e orçamentário”, ressaltou, durante a reunião, o procurador-geral Lean Araújo.

Em sua fala, o corregedor-geral do MPAL, procurador Eduardo Tavares, destacou que a Corregedoria Geral obteve pelo Conselho Nacional do Ministério Público o reconhecimento de experiências inovadoras, com boas práticas relativas às ações alinhadas ao planejamento estratégico, denominadas “Diálogos do MPAL com a Sociedade”, o papel da Corregedoria e da Ouvidoria e o diagnóstico da implantação e correção da política de natureza estruturante – área da infância e juventude – nos municípios alagoanos.