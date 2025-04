Colin Kaepernick ainda treinando para o retorno da NFL, diz GF Nessa Diab

Colin Kaepernick Não jogou em um jogo de futebol profissional há quase uma década, mas o ex -quarterback da estrela ainda está treinando para seu retorno da NFL … isso de acordo com seu parceiro de longa data NESSA DIAB Para.

TMZ Sports Caugh up com o apresentador de rádio e TV nesta semana na cidade de Nova York … onde perguntamos sobre Kap, que continua sendo um agente livre, pois vários tenms da NFL da NFL ainda estão sem QB.

NESSA – Quem Teve um filho Com o ex -quarterback do 49ers em 2022 – nos disse que Kap está na bunda na academia, treinando regularmente, esperando que um NFL GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM uma foto para mostrar que ele ainda recebeu o que é necessário para liderar um time de futebol.

No ano passado, Kap recebeu um emprego no Los Angeles Chargers … no entanto, não era como jogador, mas como treinador. CK, que estaria trabalhando para seu ex -HC Jim HarbaughOptou por passar a optornidade.