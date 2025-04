Comemorações do aniversário de Penedo começam com solenidade cívica e lançamento de novo clipe do hino municipal

A programação oficial dos 389 anos de elevação de Penedo à categoria de vila tem início neste sábado (12), com a Solenidade Cívica na Praça Barão de Penedo, a partir das 08 horas da manhã. O evento marca o começo das comemorações do aniversário da cidade e antecede o encerramento da Flipenedo, que contará com grande show do cantor Lenine.

Organizada pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, a solenidade terá o tradicional hasteamento das bandeiras, ao som do Hino Nacional e do Hino de Alagoas executados pela Banda Municipal Maestro Jorge Souza Nascimento. Em seguida, será exibido em primeira mão o novo videoclipe do Hino de Penedo, idealizado pela Secretaria Municipal de Comunicação, produzido especialmente para a data e interpretado pelo Coro Anima Christi, com as participações do cantor Val Francis e do saxofonista Cláudio Júnior.

A cerimônia cívica também contará com a apresentação da Banda Nelson Silva, que executará dobrados e músicas solenes, encerrando com uma nova interpretação instrumental do hino da cidade. Haverá ainda a participação do músico Miguel Gama, que apresentará a canção “Terrinha de Bem”, exaltando as raízes culturais do município.

A Prefeitura convida toda a população a participar deste momento de valorização da história, da cultura e do sentimento de pertencimento do povo penedense.