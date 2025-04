Como a deportação de um homem salvadorenho se tornou um ponto de dobradiça na história dos EUA

CNN

A saga de Kilmar Abrego Garcia tornou -se mais de uma situação de migrante sem documentos em uma prisão de Salvadorenho e agora é um daqueles casos raros que ressoam na história e ditam o caráter da própria América.

O destino deportado de Maryland está se transformando em um teste definidor do programa de expulsão em massa de Donald Trump e da capacidade dos democratas de enquadrar um argumento oposto sobre a questão politicamente complicada da imigração, que normalmente favorece o presidente e seu partido.

O caso do Abrego Garcia e os assuntos relacionados podem ser o catalisador de uma colisão constitucional entre uma administração que não se restringe ao seu poder e a autoridade do judiciário para verificar um presidente irrestrito.

O resultado final dessa batalha legal crítica poderia depender de a maioria da maioria da Suprema Corte conservadora estar disposta a arriscar um confronto com o presidente, que parecia que ele parecia evitar.

O governo admitiu no tribunal que Abrego Garcia foi deportado por causa de um erro administrativo, ignorando a decisão de um juiz de que ele não poderia ser enviado de volta ao seu nativo El Salvador, onde sua vida poderia estar em perigo. Mas as autoridades estão se recusando a devolver Abrego Garcia aos EUA, argumentando que não têm poder para forçar El Salvador a fazê -lo.

As autoridades também estão optando por interpretar a decisão da Suprema Corte de que o governo Trump deve “facilitar” seu retorno como um endosso unânime da posição do governo. Eles argumentam que, como Abrego Garcia está sob custódia de um governo estrangeiro, eles não têm poder para devolvê -lo.

A Casa Branca insiste que Abrego Garcia é um terrorista; Um membro da notória gangue MS-13, que nunca será trazida de volta aos EUA. Mas não conseguiu produzir evidências definitivas para provar essas reivindicações. Em vez disso, tem sido malignado o personagem de Abrego Garcia, destacando uma disputa doméstica com sua esposa nascida nos EUA e uma alegação de que ele estava envolvido no tráfico de pessoas. Mas Abrego Garcia não foi processado em nenhum dos casos, e sua esposa descartou as alegações contra ele.

O senador de Maryland, Chris Van Hollen, visitou El Salvador na semana passada. O Abrego Garcia foi deixado de custódia para encontrá-lo, vestindo roupas civis, em uma foto aparentemente encenada pelo governo aliado por Trump para envergonhar o democrata visitante.

“O assunto em questão é que ele e seu governo estão desafiando uma ordem judicial para dar a Abrego Garcia seus direitos de devido processo”, disse Van Hollen à Dana Bash, da CNN, no “Estado da União” no domingo. “Eles precisam colocar ou calar a boca nos tribunais.” O senador argumentou que o caso provou que a América tem um “presidente sem lei que está ignorando a ordem da Suprema Corte dos Estados Unidos para facilitar seu retorno”.

Os democratas, feridos pela longa recusa do ex -presidente Joe Biden em admitir uma crise na fronteira sul, recentemente lutaram para lidar com a política de imigração. E o governo Trump procurou explorar a matéria de Abrego Garcia para forçar seus defensores a se alinhar contra sua postura hard -line, que acredita ser politicamente benéfica.

Mas Van Hollen disse que as questões vão muito além da situação de um indivíduo e chegam à questão fundamental do poder presidencial, onde Trump está empurrando e potencialmente excedendo os limites legais de questões além da imigração. Van Hollen argumentou que o presidente está usando o flagelo da violência de gangues para justificar o ignoramento das salvaguardas legais. Questionado por Bash se ele ficaria bem se Abrego Garcia fosse deportado, dado seu status sem documentos, Van Hollen respondeu: “Estou bem com o que a lei determinar”.

Van Hollen foi acalmado por Trump e pela Casa Branca por sua visita. O presidente o chamou de “tolo” e o caso levou a alguns democratas, incluindo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, sugerir que o partido seria melhor martelar Trump pela economia, uma questão que pode ser mais importante para os eleitores. Mas Van Hollen defendeu sua posição. Ele disse à Bash da CNN: “Não acho que seja errado lutar pelos direitos constitucionais de uma pessoa, porque se desistirmos dos direitos de uma pessoa, ameaçamos os direitos de todos”.

O czar de fronteira do governo Trump, Tom Homan, no entanto, recusou -se a dar um fundamento sobre o caso – que se tornou um teste ácido da abordagem de imigração mais ampla do governo. Afinal, se o Abrego Garcia for devolvido, serão levantadas perguntas sobre o status de centenas de outros migrantes sem documentos. As alegações do governo são terroristas e membros de gangues que foram enviados para uma prisão notória em El Salvador. E o governo Trump estaria admitindo tacitamente que os tribunais tinham jurisdição sobre sua conduta.

“Removemos uma ameaça de segurança pública, uma ameaça à segurança nacional, um violento membro da gangue dos Estados Unidos”, disse Homan no domingo no “This Week” da ABC News.

“Inteligência no ICE diz que ele é um membro da gangue do MS-13. Informações confidenciais diz que ele é um membro da gangue do MS-13. O país de El Salvador diz que é um membro da gangue do MS-13. Acho que ele está exatamente onde deveria estar”.

O programa de deportação em massa do governo Trump – uma peça central da campanha eleitoral de 2024 do presidente – agora está envolvido em vários desafios legais.

Parece inevitável que as políticas, que já chegaram à Suprema Corte, retornem para lá para julgamento final em um momento de importância histórica.

Nas primeiras horas do sábado, por exemplo, a maioria no Tribunal Superior bloqueou temporariamente o governo de deportar um grupo de imigrantes no Texas sob a Lei de Inimigos alienígenas de 1798. O juiz Samuel Alito, que discordou junto com seu colega conservador Clarence Thomas, criticou a decisão como “sem precedentes e legalmente questionável”. Espera -se que o Tribunal emita uma decisão mais formal sobre se a Casa Branca pode prosseguir nos próximos dias.

O uso da Lei dos Inimigos Alienadores é controversa por várias razões. Primeiro, é uma das leis mais notórias da história dos EUA e foi a base para o internamento dos nipo -americanos na Segunda Guerra Mundial, que agora é considerado um capítulo sombrio na história dos EUA. Segundo, a lei foi projetada para ser usada em tempos de guerra para deter e deportar civis. Apesar da alegação de Trump de que os EUA estão sujeitos a uma invasão de migrantes, os EUA não estão em estado de guerra.

Em outro caso relacionado à lei, o juiz distrital dos EUA, James Boasberg, decidiu quarta-feira que o governo mostrou “desrespeito voluntário” por sua ordem de meados de março, interrompendo os vôos de deportação em meio a uma disputa sobre a legalidade das remoções. Ele foi o primeiro juiz a descobrir que a “causa provável existe” a manter funcionários do governo em desprezo criminal.

As principais preocupações sobre o uso da Lei dos Inimigos Alienígenos se resumem à falta de oportunidades para os detidos contestarem a ação contra eles no tribunal. Essa impressão – que os direitos constitucionais básicos e procedimentos legais que sustentam a República estão sendo violados – é cristalizada pelo caso de Abergo Garcia e é por isso que os oponentes de Trump como Van Hollen consideram isso tão crítico.

Em uma reviravolta importante no drama na semana passada, um tribunal federal de apelações reduziu o pedido do governo de anular um juiz federal de Maryland, Paula Xinis, no caso de Abrego Garcia. Xinis está ficando cada vez mais frustrado com as táticas de atraso e desafio do governo depois que ela ordenou que seguisse as instruções da Suprema Corte e “facilite” seu retorno.

Em uma decisão na quinta -feira, o Tribunal de Apelações dos EUA para o 4º Circuito negou a moção de emergência do governo para permanecer na ordem dos Xinis pendente de apelo. Escrevendo para o Tribunal de Apelações, a juíza Harvie Wilkinson disse que a afirmação do governo de “um direito de esconder os moradores deste país em prisões estrangeiras sem a aparência do devido processo” deve ser “chocante não apenas aos juízes, mas ao senso intuitivo de liberdade que os americanos estão muito distantes dos tribunais ainda têm queridos”.

Wilkinson, nomeado do ex -presidente Ronald Reagan, alertou sobre uma situação em que dois ramos do governo estavam “triturando irrevogavelmente um contra o outro em um conflito que promete diminuir os dois”.

“Se hoje o executivo reivindicar o direito de deportar sem o devido processo e desrespeito às ordens judiciais, que garantia haverá amanhã de que não deportará cidadãos americanos e depois renunciará à responsabilidade de trazê -los para casa?” Wilkinson perguntou. “E que garantia haverá de que o executivo não treinará seus amplos poderes discricionários em seus inimigos políticos?”

A decisão encapsulou esse momento perigoso na história americana e a questão de saber se o judiciário – uma das últimas verificações eficazes sobre o poder de Trump – restringirá ou permitirá um presidente que vê poucos limites em sua autoridade.