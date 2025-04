Como a multiprofidade opera na liga MX?

Após uma investigação da ESPN no Registro Público de Comércio, esses são os esquemas de multipropiedade MXX

O Liga MX Ele tentou erradicar a multipropiedade em mais de uma ocasião. No futebol mexicano, pelo menos três casos operam em que o mesmo proprietário possui duas equipes da primeira divisão, algo que é proibido pelo FIFA E custou Grupo Pachuca ficar sem equipe no Copa do Mundo do Clube.

O último esforço para acabar com a multipropiedade no Liga MX Foi a chegada de um possível fundo de investimento estrangeiro, que pediu para acabar com esses esquemas, mas os proprietários das equipes do Primeira Divisão Eles se opuseram à chegada desse capital, pois discordam das condições.

Pachuca-León, o mesmo parceiro da maioria: Jesús Martínez

Pachuca y León Eles estão aos olhos do público, porque a equipe Esmeralda foi expulsa de Copa do Mundo do Clube por multipropiedade, proibida no torneio de verão.

Pachuca y León Eles fazem parte de Grupo Pachucaque é operado por Jesús Martínez Patiño; Ele é o acionista majoritário de ambos os clubes.

O leão foi excluído da Copa do Mundo do Clube. IMAGO 7

Em Los Tuzos, registrado sob o nome “Promotor do Pachuca Club”, Jesús Martínez tem 50 % das ações da empresa, enquanto o governo do estado de Hidalgo presume 20.

No caso de LeónJesús Martínez Patiño aparece como proprietário de 55 % das ações da empresa, e o segundo parceiro mais importante é Andrés Fassi, que tem 13.

A falta de evidência para demonstrar que eles operam como empresas independentes é o que lhes custou para serem expulsos de Copa do Mundo do Clube.

Xolos e Querétaro, o compromisso com o futebol Tijuanense

Tijuana y Querétaro Eles pertencem à mesma empresa relacionada ao Grupo Caliente. No papel, ambas as equipes pertencem a Jorge Alberto Hank Inzunza, que possui 500 ações de 50 mil possíveis, embora cada equipe opere com diferentes razões sociais.

Los Galos de Querétaro Eles são registrados como “Solaz Sports and Training”, e a maioria das ações pertence a uma empresa chamada “Capitais da fronteira norte”.

O mesmo esquema segue o Xolos de Tijuanaque operam sob o nome corporativo “entretenimento esportivo mexicano”, mas eles têm os próprios proprietários: Jorge Alberto Hank Inzunza com 500 ações e “Capitais da fronteira norte” com 49.500 ações.

“Capitals of the Northern Frontera” é uma empresa que pertence a “Jomaharho”, uma empresa relacionada ao operador de apostas “quente” e seu principal acionista é Jorge Hank Rhon.

Santos e Atlas, as equipes do grupo Orgeti

Santos y Atlas Eles pertencem ao Grupo Orgle, que são operados por Alejandro IRARAGORRI y Juan Francisco Irarragororeu.

A empresa iniciada em Torreón, Coahuila, possui registros na Cidade do México e sua própria página anuncia que eles são donos do Atlas desde 2019 e de Santos, a primeira equipe que pertencia ao grupo Orlegi.

Puebla e Mazatlan são um caso multi -a -up?

Puebla y Mazatlan Eles aparecem no Registro Público de Comércio como duas empresas independentes, embora em sua estrutura tenham gerentes que fazem parte do grupo Salinas.

No caso de Pueblaem seus registros, parece Sergio Flores Sandoval Como gerente de administração do nome social “Sports Scenario Operator”, que é com o que opera a faixa, e o mesmo gerente aparece no gráfico da organização de Grupo Salinas como diretor de administração.

No caso de Mazatlana equipe opera sob duas razões sociais: “Telefone de Futebol de Mazatlan, SA de CV” e/ou “Mazatlán Promotora de Fútbol, ​​Sa de CV”, e o proprietário da Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, tornou o público que possui a equipe que joga no estado de Sinaloa.

A multipropiedade desaparecerá finalmente após o caso León?

Multipropiety é um problema que Liga MX Ele tentou resolver várias vezes. O primeiro prazo para encerrar o esquema de que mais de uma equipe era de propriedade do mesmo proprietário foi 2018, mas, após uma análise, foi determinado que naquele momento não era possível.

“Você tem que retornar à ascensão e descendência. Você também precisa acabar com a multiplicidade. Esses são os dois problemas que a FIFA nos medirá a médio e longo prazo”, disse Yon de Luisa, ex -presidente da FMF, em 2020.

A segunda tentativa de encerrar a multiplicação foi a possível chegada de um fundo de investimento estrangeiro, que proibia a multipropada, mas na assembléia de proprietários antes da Clausura 2025, foi votada por não aceitar o capital estrangeiro; portanto, o esquema que um proprietário tem mais de uma equipe continuou até agora.

Agora, no meio da conjuntura da expulsão de León do Copa do Mundo do Clubeexiste um novo prazo: supostamente a multiplatura de equipamento do Liga MX Ele terminará em 2026, ou mais recente em 2027, mas até agora algum empreendedor é desconhecido em comprar uma equipe da primeira divisão.