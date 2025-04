Como a presidência de Trump pode ser um fracasso colossal e um sucesso impressionante de uma só vez

CNN

Por medidas convencionais, a segunda presidência de Donald Trump já está descendo em desarramento em meio a um pântano legal, erros autoinfligidos e uma vasta lacuna entre sua ambição maciça e sua capacidade de promulgar essa visão.

No entanto, as dezenas de milhões de apoiadores de Trump não enviaram um presidente convencional de volta à Casa Branca – e não julgam o desempenho de seu herói por critérios tradicionais.

Por um lado, as crises exaustivas em várias frentes apontam para uma administração potencialmente falhada. Mas como Trump tenta destruir estruturas governantes em casa e no exterior, o caos é um marcador de sucesso.

Assim, a pergunta, à medida que Trump faz a transição do início da euforia de choque e consumo de seu segundo mandato para eliminar suas prioridades, torna-se que tipo de evento poderia fazer com que essas duas realidades concorrentes colidam.

Uma recessão que o presidente parece determinada a convencer o país pode perfurar a bolha da conquista que a Casa Branca cultiva agressivamente a cada dia. Afinal, preços altos e perdas de empregos não discriminam entre eleitores republicanos e democratas.

Ou talvez seja necessário uma crise de segurança nacional precipitada por sua volátil liderança e equipe de política externa da Callow para destruir a presidência de Trump. Mesmo assim, o domínio de Trump em seus apoiadores é tão forte que nada pode abalar a confiança deles, mesmo que ele alienar os eleitores do meio do solo que o ajudaram a reeleger. Afinal, esse é um presidente que convenceu milhões de que a eleição justa que ele perdeu em 2020 foi uma costura.

Ainda assim, se Trump, de alguma forma, conseguir garantir um acordo melhor para os fabricantes dos EUA com suas guerras tarifárias, ele pode justificar o caos que ele foi visitado nos mercados financeiros. Se “America First” realmente convencer a Europa a se defender e os votos do presidente para forjar o trabalho de paz, o mundo pode acabar mais seguro.

Mas a arrogância está ameaçando uma administração que fez com que os presidentes anteriores parecem mansos em comparação.

“Você foi eleito esmagadoramente pela maior maioria … os americanos querem que você seja presidente”, disseram o procurador -geral Pam Bondi para Trump na semana passada durante uma reunião de gabinete, sugerindo que a equipe de Trump lidera mal seu suposto mandato.

A vitória de Trump, embora clara, não foi um deslizamento de terra. Juntamente com uma pequena maioria do Partido Republicano na Câmara, é uma plataforma política fina na qual basear uma tentativa de refazer simultaneamente o sistema geopolítico global e o paradigma comercial; transformar o governo dos EUA; e destruir os centros de poder de elite.

Semanas atrás, a narrativa de Washington era que a equipe de segundo mandato de Trump seria mais disciplinada e unificada do que a primeira. Mas isso parece cada vez mais toucas. O presidente precisa muito de algumas vitórias rápidas – não apenas aquelas que recompensam sua base de maga – para sustentar sua credibilidade.

Um senso de desordem está aumentando.

– O caos organizacional e a organização no Pentágono veio depois que o secretário de Defesa Pete Hegseth confirmou temores sobre sua aptidão para o trabalho, publicando detalhes de ataques militares no Iêmen em dois bate -papos de sinalização.

-As guerras comerciais de Trump limparam trilhões de bolsas de valores globais e provavelmente estão em breve para aumentar os preços dos compradores dos EUA. Suas ameaças contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, destruíram a confiança dos investidores. A média industrial da Dow Jones está indo para o pior abril desde a Grande Depressão. E surpreendentemente, o mundo está se perguntando se o dólar é mais um paraíso.

-Seu expurgo de funcionários do primeiro mandato que sabiam como Washington trabalhava está resultando em acidentes embaraçosos. Um migrante sem documentos de Maryland foi deportado por engano para El Salvador, acendendo um enorme confronto legal. E o governo desencadeou uma briga com a Universidade de Harvard, aparentemente por engano.

– As alegações de Trump de que apenas a força de sua personalidade terminariam as guerras o fizeram parecer tolo. Seu esforço de paz na Ucrânia parece amador. A carnificina ainda está furiosa em Gaza. Ele destruiu a amizade diplomática mais próxima da América, com o Canadá, com demandas desequilibradas, tornou -se o 51º estado. Seu bullying significa que muitos turistas ficam longe, assustados com potencial assédio nas fronteiras dos EUA. Os aliados estão fazendo arranjos alternativos, diminuindo assim o poder americano.

– Não houve Blizzard na lei para reforçar as alegações de Trump de que ele teve os primeiros 100 dias mais bem -sucedidos em gerações. Como os republicanos passarão seu enorme plano tributário não está claro. E um futuro presidente democrata poderia acabar com suas multidões de ordens executivas com um golpe de sua própria caneta.

– A temporada tributária no Internal Revenue Service foi marcada por disfunção, com uma porta giratória dos comissários interina da agência -chave.

– A evisceração de Elon Musk do governo dos EUA pode estar criando uma série de desastres que ainda não são evidentes. Cortes maciços de financiamento podem estripar a preparação de emergência dos EUA à medida que a temporada de furacões se aproxima. Pesquisas de saúde canceladas sobre doenças como o câncer podem causar mortes desnecessárias nos próximos anos. O equívoco equivocado e apressou a reformulação de técnicos que cuidam das armas nucleares parecem um emblema do mandato do chefe da Tesla em Washington, que ele disse na terça -feira que logo começou a reduzir.

– e as demandas incessantes de Trump por mais poder levaram os Estados Unidos à beira de uma das piores crises constitucionais em 250 anos. A floresta de desafios legais também interrompeu severamente muitas das principais prioridades do governo, incluindo seu programa de deportação em massa de assinatura.

A Casa Branca, no entanto, insiste que essas avaliações condenatórias não reconhecem o que considera um registro espetacular de sucesso.

E embora a criação de fatos alternativos de Trump tenha atingido novos alturas impressionantes em seu segundo mandato, há alguma lógica em seus argumentos.

O presidente nunca fez muito pretensão de governar para todo o país. Suas presidências têm sido uma longa sucessão de tentativas de gratificar sua base política.

Essa lente é a melhor maneira de entender seu segundo mandato.

O Departamento de Eficiência do Governo de Musk é o culminar de décadas de esperanças conservadoras de desmantelar a poderosa máquina federal. Esse não é apenas um objetivo ideológico, embora a hostilidade ao governo seja um dos poucos temas comuns de dois grandes códigos do Partido Republicano, Reaganism e Trumpism. Muitas autoridades republicanas acreditam que o serviço público sempre foi um cheque liberal sobre o poder de seus presidentes. E se as tentativas de quebrar esse estrangulamento não resultarão no desmantelamento completo do que o guru político de Trump, Steve Bannon, chama de Estado Administrativo, então o governo paralisante pode funcionar quase tão bem. Será praticamente impossível para um futuro presidente democrata reconstruir rapidamente o que Musk destruiu.

A crença de Trump no poder presidencial quase absoluto horroriza seus críticos. Mas milhões de americanos votaram nisso. Ele não fez segredo na trilha da campanha de sua intenção de armar o poder presidencial e o Departamento de Justiça para perseguir seus inimigos. “É bom ter um homem forte à frente de um país”, refletiu Trump durante uma aparição na campanha no início de 2024, em comentários que explicam suas políticas domésticas e estrangeiras.

Um dos aspectos mais controversos dessa visão está ocorrendo nas deportações de migrantes indocumentados para uma notória prisão em El Salvador, incluindo a de Kilmar Abrego Garcia.

Mas a Casa Branca adora a luta. Não conseguiu provar que o Abrego Garcia é um terrorista e um membro de gangue. Mas o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, empolgou o incêndio novamente na terça -feira. “Nós sempre estávamos certos. O presidente estava sempre do lado direito desta questão para deportar esse criminoso ilegal de nossa comunidade”. Quando Trump disse na semana passada que gostaria de deportar criminosos cidadãos dos EUA para El Salvador, ele conhecia sua audiência. E nessa questão de imigração, ele tem alguns resultados genuínos para mostrar seus esforços. As passagens de fronteira são significativamente comparadas com os dias da administração Biden.

As guerras tarifárias de Trump parecem insanas para os investidores de Wall Street e os americanos de classe média que viram seus planos 401 (k) despencando. Mas o governo Trump está apostando em um público diferente – trabalhadores americanos em áreas rurais e estados devastados pela globalização que ajudaram a elegê -lo duas vezes. “Enviamos inúmeros empregos no exterior e, com eles, nossa capacidade de fazer coisas – de móveis, eletrodomésticos e até armas de guerra”, disse o vice -presidente JD Vance na Índia na terça -feira. Ele acrescentou: “Muitos estavam orgulhosos de onde vieram: seu modo de vida, o tipo de trabalho que trabalhavam e o tipo de trabalho que seus pais trabalharam diante deles”.

A América de Trump primeiro credo horroriza o estabelecimento de política externa e ameaça desfazer gerações de liderança dos EUA. Mas esses são os mesmos especialistas que dirigiram as guerras no Iraque e no Afeganistão e são criticadas pela base de Trump. A reputação da América no exterior está sendo criticada pelo desmantelamento de Trump da USAID, genuflexão ao presidente russo Vladimir Putin e ao abandono da África. Mas Trump e seus apoiadores se importam pouco com aliados. Ele prefere ser temido do que gostar.

Veterano daquelas guerras do início do século XXI, Hegseth agora dirige o Pentágono. Sua defesa de oficiais uniformizados seniores que defendiam a diversidade pode estar destruindo injustamente carreiras militares e abalando a liderança dos militares mais letais do mundo. Mas a ex -âncora da Fox News tem o apoio da mídia conservadora – uma das razões pelas quais Trump está de pé com ele, apesar dos relatos de sua atitude mais cavalheiresca em relação às informações classificadas. Leavitt deu a entender a estratégia por trás da seleção e retenção de Hegseth na terça -feira, dizendo: “Há muitas pessoas nesta cidade que rejeitam mudanças monumentais, e acho que, francamente, é por isso que vimos uma campanha de difamação contra o Secretário de Defesa desde o momento em que o presidente Trump anunciou sua indicação antes do Senado dos Estados Unidos”.

Uma aversão semelhante para o estabelecimento também explica o confronto de Trump com Harvard. Pode ter sido iniciado por engano, mas o confronto é exatamente o tipo de questão que a Casa Branca procura – colocar Trump do lado da esmagadora maioria dos americanos que não frequentava as faculdades da Ivy League. Se os democratas optaram por defender esses bastiões do elitismo, tanto quanto melhor para a causa política de Trump.

A história formará seus próprios julgamentos no segundo mandato de Trump. Mas, à medida que o pandemônio diário se desenrola, vale lembrar que essa presidência divisória pode parecer um fracasso perigoso em metade do país, enquanto se manifesta como um sucesso impressionante para a outra metade.

Se os Estados Unidos se uniram por uma versão comum da realidade, esse não é mais o caso.