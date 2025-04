Como as batalhas que Trump adora de salário explicar sua presidência

CNN

Para entender o segundo mandato de Donald Trump, basta olhar para as lutas que ele escolhe.

O presidente e seus principais funcionários passaram esta semana que crescem confrontos sobre deportações em massa, universidades de elite e atletas transgêneros em frentes emergentes de sua “revolução do senso comum”.

Cada um é obviamente uma tentativa de agradar a leal base política de maga e outros elementos da coalizão sobre os quais Trump ancorou suas duas eleições.

A equipe de Trump também pode estar tentando mudar o assunto de seu caos de guerra comercial e de seu esforço de paz na Ucrânia. Mas a idéia de que ele está envolvido em um ciclo interminável de distração para esconder seus fracassos se tornou um clichê em seu primeiro mandato. Em seu segundo, é uma crítica preguiçosa que falha em encapsular seus atos frequentes de substância muito maior que visa transformar a vida americana e o mundo.

O governo lutou em várias frentes na quarta -feira. Ele processou o Maine por se recusar a aplicar sua proibição de atletas transgêneros do ensino médio. Os principais funcionários trabalharam furiosamente para desacreditar um migrante indocumentado enviado por engano, sem o devido processo, a uma mega-prisão do El Salvadoria que incorpora sua política implacável de imigração. E eles dobraram a tentativa de moldar as políticas, professores e corpo discente da Universidade de Harvard como parte de uma repressão em um bastião de poder liberal.

As controvérsias compartilham alguns traços comuns que oferecem informações sobre a liderança de Trump. Eles demonstram a tentativa do presidente de aplicar vasto poder presidencial, geralmente com base em motivos constitucionais questionáveis. É provável que todos apresentem batalhas legais prolongadas que possam acabar testando se o país se deparará a uma crise constitucional se a Casa Branca ignorar as decisões dos juízes.

Quase todo confronto reflete a dinâmica essencial que impulsiona o caráter e a política de Trump: ele escolhe lutas que demonstram sua força sobre oponentes potencialmente mais fracos. E sua equipe adota a incansável mentalidade de Win-Lose, que definiu a vida de Trump como um barão imobiliário, estrela da realidade e presidente.

Sempre há um elemento de “possuir os Libs” sobre a abordagem de Trump na coreografia de batalhas projetadas para esmagar sensibilidades progressivas. Muitas vezes, eles deixam seus oponentes forçados a defender instituições impopulares ou grupos constituintes que oferecem poucos pagamentos políticos – como migrantes sem documentos – levando a horas de zombaria na mídia conservadora.

Mas os planos do governo não são apenas táticos. Há também estratégia filosófica no trabalho. Enquanto o presidente às vezes parece desinteressado em políticas, alguns de seus agentes mais influentes de segundo mandato são profundamente ideológicos. Além do desejo de Trump por interrupção, há um esforço coerente para destruir os pilares do establishment liberal, de volta os direitos civis e as vitórias sociais liberais progressivas e até reverter a mudança demográfica com a política de imigração.

E essas lutas também mostram que três meses depois, as reivindicações abrangentes de Trump de autoridade presidencial correm o risco de derrubar o país por uma encosta autoritária. Houve um cheiro de totalitarismo no ar nesta semana, quando Trump jogou junto com o auto-denominado “ditador mais legal do mundo” de El Salvador no Salão Oval.

E um presidente da bola de demolição desencadeando a revolta econômica e esculpindo divisões nacionais ainda mais profundas está colocando uma questão política crítica: é isso que os eleitores pensavam que estavam recebendo ou queriam de uma eleição em que a principal preocupação do país parecia estar diminuindo os preços após uma punição de inflação?

Kilmar Armando, Abrego Garcia, tem a infelicidade de se tornar um peão humano em um confronto político do Titanic que aqueles que não podem perder.

O trabalhador da chapa de metal e o migrante sem documentos são encarcerados em uma mega-prisão notória em El Salvador depois de ser expulso em desafio à ordem de um juiz de que ele não fosse deportado para seu país natal. A princípio, o governo admitiu no tribunal que cometeu um erro administrativo. Mas agora está deturpando uma decisão da Suprema Corte de que deve “facilitar” o retorno de Garcia em meio a um confronto constitucional de fabricação.

A imigração foi fundamental para a carreira política de Trump. Ele mal desceu a escada rolante de ouro em seu arranha -céu de Nova York em 2015 para lançar sua campanha quando começou a caluniar imigrantes mexicanos. Em sua oferta presidencial de 2024, ele alegou falsamente nações estrangeiras esvaziando prisões e asilos para criar uma “invasão” alienígena dos EUA para explorar o fracasso do governo Biden em reconhecer e abordar inicialmente surtos de migrantes não documentados.

A demagoguery de Trump na migração muitas vezes funcionou. Ele animou elementos nativistas de seu partido e construiu uma coalizão que levou à dominação do Partido Republicano. E em uma pesquisa da CNN/SSRS no mês passado, 51% aprovaram seu manuseio de imigração. Era o único de um conjunto de questões em que ele tinha apoio majoritário.

Essa força explica por que Trump geralmente retorna a essa fórmula mágica quando está enfrentando um clima político pesado. E explica a política da recusa da Casa Branca em recuar em Abrego Garcia.

O procurador -geral Pam Bondi alertou na quarta -feira que “não está voltando ao nosso país”. As autoridades acusam Abrego Garcia de ser um terrorista, um membro da gangue do MS-13 e uma ameaça à segurança dos americanos, embora ele não tenha condenações criminais e que não produziram evidências públicas de suas reivindicações.

Na quarta -feira, o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, destacou uma ordem de proteção obtida pela esposa de Abrego Garcia em 2021, depois que ele a agrediu. Ela acumulou os histriônicos políticos, acusando os democratas de correr para defender “um terrorista criminoso ilegal e estrangeiro, membro de gangue, mas também uma aparente batedora de mulher”. Ela acrescentou: “Nada mudará o fato de que Abrego Garcia nunca mais será um pai de Maryland; ele nunca morará nos Estados Unidos da América”.

A esposa de Garcia Abrego, Jennifer Vasquez Sura, disse à CNN em comunicado que ela não havia perseguido o assunto no tribunal, que eles foram capazes de trabalhar com suas dificuldades e que seu casamento “só ficou mais forte”.

Tudo isso refletiu um momento potencialmente decisivo para a política de imigração de Trump. Bend provocaria perguntas sobre se algumas das outras centenas de migrantes enviados para El Salvador também foram negados devido ao processo devido a evidências frágeis de que são membros de gangues. Poderia potencialmente minar o apoio público a Trump em uma questão rara, onde ele faz bem. O retorno de Abrego Garcia também pode diminuir a cultura do medo que a administração vem criando com detenções e deportações projetadas para chegar muito desacelerar as chegadas na fronteira.

E talvez o mais importante, uma escalada poderia perfurar a presunção que os tribunais não têm autoridade para restringir ou obrigar o comportamento do presidente.

Ao mesmo tempo, no entanto, a situação de Abrego Garcia também se torna uma questão política mais ampla em torno da crueldade percebida da Casa Branca que poderia começar a corroer as classificações relativamente fortes de Trump sobre a imigração.

Bondi, uma estrela do Movimento Maga, também liderou outro impulso importante da administração na quarta -feira, processando o Maine por sua recusa em cumprir com a proibição de Trump de atletas transgêneros nos esportes do ensino médio. O processo alega que o estado está violando o Título IX, a lei que proíbe a discriminação baseada no sexo em escolas que recebem ajuda federal. Um confronto está agora estabelecido entre autoridade presidencial e poder estatal. Maine diz que a ordem de Trump entra em conflito com sua própria Lei de Direitos Humanos.

O processo pode ser um prenúncio de esforços semelhantes de Trump para usar o poder presidencial para fazer cumprir a política social em outros estados.

Esta é outra luta que a Casa Branca ama.

O presidente levantou a questão em sua reunião com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, na segunda -feira. “Temos pessoas que brigam com a morte porque acham que os homens deveriam ser capazes de jogar no esporte feminino. E alguns desses esportes, isso não importaria muito, mas ainda importa, mas alguns deles são muito perigosos para as mulheres”, disse ele.

Na trilha da campanha, Trump frequentemente zombava dos atletas trans e lamentou o que os conservadores dizem ser a destruição do esporte de meninas, apesar dos casos de atletas transgêneros competindo nas competições femininas serem relativamente raras.

Trump está explorando uma questão que é percebida como uma indignação moral em sua própria coalizão, inclusive entre evangélicos e conservadores sociais. Ele também está fazendo um jogo convencional com uma questão de crossover para alguns eleitores mais moderados, como os independentes suburbanos que o ajudaram a vencer todos os sete estados de swing em novembro.

Quando Trump argumenta que está expressando “senso comum”, ele está lançando mães e pais suburbanos preocupados com possíveis oportunidades perdidas para suas filhas se atletas transgêneros de alguma forma vierem dominar o esporte feminino. E ao iniciar a política clássica de reação, ele está aproveitando as percepções de que os progressistas foram longe demais em questões sociais – de uma maneira que alienou alguns eleitores.

Mas, como na imigração, a abordagem de Trump vitimiza os indivíduos, cria uma cultura de medo entre uma comunidade marginalizada e levanta a questão de saber se um presidente tem o poder pessoal de ditar o escopo dos direitos individuais.

O impasse com as universidades de elite dos EUA é outro exemplo clássico de Trumpismo em ação.

Ele está mirando instituições que os conservadores acreditam ser dominados por extremistas progressistas. As melhores faculdades também são uma fonte da experiência e atividades intelectuais às quais o Trumpismo é uma reação. E o confronto levanta suspeitas de ultrapassagem presidencial.

O comandante-chefe populista parece encantado com o fato de Harvard-talvez a maior cidadela do elitismo do país-revidou, ao contrário de algumas outras escolas de topo que alimentaram seu poder, dobrando seus desejos.

“Harvard tem contratado quase todos acordados, à esquerda radical, idiotas e ‘pássaros’ que são capazes apenas de ensinar fracasso com os alunos e os chamados ‘futuros líderes’ ‘”, escreveu Trump sobre a Truth Social na quarta-feira, encapsulando seus incentivos políticos em uma disputa em que ele ameaça cancelar a isenção tributária da universidade.

Mas há também um objetivo profundamente ideológico subjacente ao ataque ao ensino superior. A Casa Branca está usando protestos anti-Israel que viram incidentes anti-semitas em alguns campi para reprimir os administradores da universidade. Mas o presidente também está buscando políticas que poderiam entregar para os conservadores ideológicos, que passaram anos recuperando políticas e esforços de ação afirmativa para diversificar as populações de professores e estudantes após o movimento dos direitos civis.