Como consertar a Mercedes Apple CarPlay não está funcionando em 2025 [Wired & Wireless]

O Apple CarPlay é um recurso essencial para muitos proprietários da Mercedes-Benz, oferecendo integração perfeita entre o iPhone e o sistema de infotainment do veículo. No entanto, pode ser frustrante quando Mercedes CarPlay não está funcionandoespecialmente se estivesse funcionando corretamente antes.

Este artigo fornece um guia de solução de problemas claros e estruturados para resolver problemas de CarPlay da Apple em veículos Mercedes-Benz. Se você está lidando com “O Apple CarPlay não pôde ser iniciado Mercedes” Ou se perguntando por que o Apple CarPlay não está trabalhando em seu carro, as etapas abaixo ajudarão a identificar e resolver o problema.

Razões comuns pelas quais a Apple CarPlay não está funcionando na Mercedes

Existem vários fatores que podem impedir que o Apple CarPlay funcione adequadamente em um veículo da Mercedes. Abaixo estão algumas das causas mais comuns:

Cabo USB incompatível ou com defeito

Problemas de conexão do CarPlay sem fio (conflito Bluetooth/Wi-Fi)

Software mbux ou comand desatualizado

IOS 17/18 Bugs CarPlay (modelos 2024-2025)

Restrições Siri ou CarPlay em configurações de iOS

VPN, filtros de conteúdo ou limites de tempo de tela interferindo no CarPlay

Bugs Bluetooth Bugs após atualizações recentes do sistema

Perfis do CarPlay corrompidos ou dados em cache em qualquer dispositivo

Mercedes Apple CarPlay continua se desconectando? Aqui está a correção permanente

1. Use a porta USB correta (para modelos de CarPlay com fio)

Alguns veículos Mercedes-Benz têm várias portas USB, mas apenas um suporta o Apple CarPlay. Freqüentemente, apenas a porta USB-C com o ícone telefônico ou o rótulo “mídia” funcionará.

Use a porta USB dentro do console central ou sob o apoio de braço

Evite usar portas rotuladas “Somente cobra”

Experimente várias portas se não tiver certeza

2025 Atualização: Modelos Mercedes ainda mais novos com USB-C requerem cabos de transferência de dados de alta velocidade, não apenas para carregar cabos. Sempre use o cabo original ou os certificados pela Apple que suportam USB 3.0 de velocidade total ou superior.

2. Habilite o CarPlay em configurações da Mercedes

Às vezes, o Apple CarPlay é desativado por padrão ou foi desligado durante uma atualização de software.

Na tela MBUX, vá para: Configurações> Sistema> Conectividade> Apple CarPlay

Verifique se o CarPlay está ativado

Se o Wireless CarPlay não estiver aparecendo, ligue o Wi-Fi e o Bluetooth no mesmo menu

Pode ser necessário “esquecer o dispositivo” e comparar o iPhone para configurações sem fio.

3. Exclua e re-adiante seus Mercedes das configurações do iPhone

Às vezes, o perfil do CarPlay salvo fica corrompido e causa falhas repetidas.

No seu iPhone, vá para Configurações> Geral> CarPlay

Toque no seu veículo Mercedes-Benz> Esqueça este carro

Reconecte-se via USB (ou Bluetooth/Wi-Fi para modelos sem fio)

Aceite a solicitação de emparelhamento e permita as permissões do CarPlay

Esse método geralmente resolve o erro “Apple CarPlay não pôde ser iniciado”.

4. Redefinir as configurações de rede (corrige falhas no CarPlay sem fio)

Se o seu iPhone não se conectar sem fio ao CarPlay, apesar do Bluetooth e Wi-Fi estarem, sua pilha de rede poderá ser corrompida.

Vá para Configurações> Geral> Transferência ou Redefinir iPhone> Redefinir> Redefinir Configurações de rede

Isso apagará redes Wi-Fi salvas e pares Bluetooth

Reinicie seu iPhone e volte-se com seu veículo

Essa correção resolve mais de 80% dos problemas persistentes do CarPlay sem fio (especialmente após as atualizações do iOS).

Muitos modelos Mercedes 2023-2025 com sistemas MBUX ou NTG6/NTG7 agora suportam atualizações de software OTA. Se você estiver executando firmware desatualizado, os bugs do CarPlay são comuns.

Na sua tela de infotainment: Configurações> Sistema> Atualização de software> Verifique se há atualizações.

Ou entre em contato com seu revendedor para obter o firmware mais recente

2025 correções: As atualizações recentes do MBUX resolveram problemas com o iOS 17 Compatibilidade, incluindo:

CarPlay aleatória desconecta

Congelando em mapas de maçã

Creche de toque não responsividade durante o uso do CarPlay

6. Desativar VPN, filtros de conteúdo ou restrições

Aplicativos de segurança, VPNs e até as restrições de tempo da tela da Apple podem bloquear as permissões do CarPlay.

Desative aplicativos VPN como NordVPN, Adguard ou Filters DNS

Vá para Configurações> Tempo de tela> Restrições de Conteúdo e Privacidade> Aplicativos permitidos

Verifique se o CarPlay e Siri são permitidos

Desligue os modos de foco de direção do iOS temporariamente

7. Reiniciar os dois sistemas (correção do ciclo de energia)

Falhas temporárias no MBUX ou iOS podem causar falhas de conexão únicas.

iPhone: Pressione e libere volume para cima> Volume para baixo> Manter o botão liga / desliga até que o logotipo da Apple apareça

Pressione e libere volume para cima> Volume para baixo> Manter o botão liga / desliga até que o logotipo da Apple apareça Mercedes Mbux: Segure o botão liga/desliga no botão/tela de infotainment por mais de 10 segundos até que o sistema seja reiniciado

Depois de reiniciar os dois sistemas, reconecte o iPhone e teste novamente.

8. Tente um iPhone ou cabo diferente

Para isolar se o problema está com o veículo ou seu iPhone:

Teste outro iPhone (executando a versão iOS da mesma ou diferente)

Use um cabo diferente certificado pela Apple

Se outro dispositivo se conectar com sucesso, seu iPhone poderá ter problemas de software que exigem uma redefinição mais profunda

9. Sistema de infotainment de redefinição de fábrica (último recurso)

Isso limpará todos os dados e configurações do usuário do seu sistema MBUX ou COMAND. Execute apenas se tudo mais falhar.

Vá para: Configurações> Sistema> Redefinir> Redefinição de Fábrica

Confirme e aguarde o sistema reiniciar

Reconecte seu iPhone via USB ou sem fio e teste o CarPlay

Perguntas frequentes (perguntas frequentes)

Algumas atualizações do iOS causam bugs temporários do CarPlay. Verifique se o firmware do seu carro também está atualizado. Redefinir as configurações da rede e excluir/adquirir o veículo em configurações do CarPlay.

O que os modelos Mercedes suportam o CarPlay sem fio em 2025?

A maioria dos modelos Mercedes de 2019 com MBUX (Classe A, Classe C, Classe E, GLC, GLS, etc.) suporta o CarPlay sem fio. Modelos anteriores podem exigir uma conexão com fio ou adaptação.

Como sei se minha porta USB Mercedes suporta o CarPlay?

Procure uma porta rotulada com um ícone de smartphone ou “mídia”. Evite portas somente de carga, que não suportam a transferência de dados.

Sim. A Mercedes libera frequentes patches de software MBUX para corrigir bugs relacionados ao iOS e melhorar a estabilidade sem fio.

Pensamentos finais

Quando o Mercedes CarPlay não está funcionando, geralmente se deve a uma configuração menor, um cabo ruim ou software desatualizado – os quais podem ser corrigidos com as etapas descritas acima. Se você ainda está tendo problemas depois de experimentar esses métodos, pode -se necessário ser necessário uma atualização de um sistema de diagnóstico ou sistema de entretenimento ou entretenimento.

Precisa de ajuda para identificar o seu sistema exato de infotainment da Mercedes (NTG5, NTG6, MBUX, etc.)? Ou quer integrar o Android Auto também? Deixe -me saber – eu ficaria feliz em ajudar.

