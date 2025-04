Como consertar a rede de guerra não respondendo

Takeaways -chave O erro “Network não respondendo” no Warframe geralmente acontece devido a problemas do servidor, problemas da Internet ou configurações de segurança bloqueando o jogo. As versões desatualizadas do jogo e o alto tráfego do servidor também podem causar essas interrupções.

Para ver se o problema está relacionado ao servidor, verifique o status do Warframe usando seu Twitter oficial, fóruns ou sites como o downtector. Isso ajuda a determinar se é um problema mais amplo que você não pode corrigir do seu lado.

Para resolver erros de rede, tente reiniciar o roteador, garantindo que sua conexão com a Internet seja estável, atualizando o Warframe, ajustando as configurações do firewall, usando uma conexão com fio e redefinindo as configurações de rede. Se os problemas continuarem, entre em contato com o suporte do Warframe para obter ajuda.

Se você é um jogador ávido de Warframe, provavelmente encontrou o frustrante “Network não está respondendo” mensagem em algum momento. Esse problema irritante interrompe a jogabilidade e deixa você se perguntando se o problema está com sua conexão ou com os próprios servidores Warframe. Neste artigo, mergulharemos profundamente para entender por que você pode ver a rede de guerra não responder, como verificar o status do servidor Warframe e, o mais importante, as soluções práticas para levá -lo de volta ao jogo rapidamente.

O que faz com que a rede de guerra não responda a erros?

O temido problema de “não responde da rede” geralmente ocorre quando os servidores Warframe estão enfrentando problemas ou sua própria conexão com a Internet enfrenta instabilidade. As causas comuns incluem:

Manutenção do servidor: O Warframe passa periodicamente manutenção ou atualizações, causando interrupções temporárias do servidor.

Sobrecarga do servidor: O tráfego alto pode sobrecarregar os servidores, especialmente durante grandes atualizações ou eventos.

Problemas de conexão com a Internet: Problemas com seu ISP ou instabilidade de rede local podem desencadear erros de conexão.

Restrições de firewall ou antivírus: As configurações de firewall ou antivírus excessivamente agressivos podem bloquear as conexões necessárias.

Cliente de jogo desatualizado: Uma versão desatualizada do jogo pode não se comunicar corretamente com os servidores Warframe.

Como verificar o status do servidor Warframe

Antes de subir em solução de problemas, verifique primeiro o status do servidor Warframe. Aqui está como:

Twitter oficial do Warframe: Os desenvolvedores freqüentemente atualizam sua página no Twitter sobre manutenção contínua ou interrupções inesperadas.

Fóruns de Warframe e Reddit: Os jogadores geralmente publicam atualizações em tempo real sobre problemas de conectividade.

Os jogadores geralmente publicam atualizações em tempo real sobre problemas de conectividade. Sites de terceiros: Plataformas como o DownTector fornecem atualizações de status do servidor ao vivo com base nos relatórios do usuário.

Verificar o status do servidor ajuda a determinar rapidamente se o problema é do lado do servidor ou algo que você precisa corrigir na sua extremidade.

Etapas para consertar a rede de Warframe não respondendo

Depois de confirmar que os servidores Warframe estão operacionais, é hora de resolver seus problemas de conectividade local.

1. Reinicie seu roteador

Comece com a etapa mais simples: reinicie seu roteador ou modem.

Desconecte seu roteador do poder.

Espere cerca de 30 segundos.

Conecte -o novamente e aguarde até que sua conexão se estabilize.

Esta etapa rápida pode resolver pequenas falhas de conexão que podem fazer com que a rede de guerra não responda a erro.

2. Verifique sua conexão com a Internet

Verifique se sua conexão com a Internet está estável por:

Visitando sites ou testes de velocidade de corrida.

Garantir que outros dispositivos não usem fortemente a largura de banda, o que pode afetar sua conexão de jogo.

Se a sua Internet for instável ou lenta, considere entrar em contato com o seu ISP para obter assistência.

Executar um cliente de guerra de guerra desatualizado pode causar problemas de conectividade:

Abra sua plataforma de jogo (Steam, Epic Games ou o cliente de Warframe independente).

Verifique as atualizações disponíveis e instale -as imediatamente.

Atualizações regulares garantem a compatibilidade com os servidores Warframe e a estabilidade.

4. Ajuste as configurações do firewall e antivírus

Firewalls e software antivírus podem bloquear erroneamente as conexões de Warframe:

Desative temporariamente seu firewall ou software antivírus.

Execute o Warframe novamente para verificar se o problema foi resolvido.

Se o Warframe se conectar com sucesso, ajuste suas configurações de firewall ou antivírus para permitir o tráfego do Warframe.

Os caminhos comuns para a lista de permissões incluem:

Warframe.exe

Lançador.exe

5. Use uma conexão com fio

As conexões Wi-Fi, embora convenientes, podem sofrer de interferência e latência:

Mude para uma conexão Ethernet com fio para uma conexão mais estável e confiável.

Os cabos Ethernet reduzem significativamente as quedas de conexão e o atraso, resolvendo muitos problemas de conectividade da estrutura de guerra.

6. FLUE DNS e RESET REQUIPAÇÕES DE REDE

Às vezes, os problemas de rede surgem de cache DNS corrompido ou configurações incorretas de rede:

Pressione a tecla Windows + R.

Digite CMD e pressione Enter.

Digite ipconfig /flushdns e pressione Enter.

Então digite:

netsh winsock reset netsh int ip reset

Reinicie o computador e teste o Warframe novamente.

Isso redefine sua configuração de rede, eliminando possíveis erros relacionados ao DNS.

7. Altere os servidores DNS

Seus servidores DNS padrão podem ocasionalmente enfrentar problemas:

Vá para as configurações da sua rede.

Mude para um servidor DNS confiável como o Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) ou CloudFlare (1.1.1.1, 1.0.0.1).

Aplique as alterações e reinicie seu roteador.

O uso de provedores de DNS robustos garante conectividade consistente aos servidores Warframe.

8. Verifique o encaminhamento da porta

Warframe exige que certas portas estejam abertas para conectividade suave:

Certifique -se de encaminhar o seu roteador as portas necessárias:

UDP: 4950 & 4955 TCP: 6695 - 6699

Siga o manual do seu roteador para encaminhar corretamente essas portas.

O encaminhamento adequado da porta pode eliminar problemas persistentes de conexão com o quadro de guerra.

9. Desative a VPN

Se você estiver usando uma VPN, isso pode causar problemas de conexão com o Warframe:

Desconecte ou desative sua VPN temporariamente.

Tente se reconectar aos servidores Warframe.

Se o problema for resolver, evite o uso de VPNs enquanto reproduzia o Warframe ou definir suas configurações de VPN para compatibilidade.

Se você tentou tudo listado acima, mas ainda enfrenta problemas de rede, entrar em contato com o suporte oficial do Warframe deve ser o seu próximo passo. Forneça detalhes como:

Mensagem de erro exato.

Solução de problemas já tentados.

Sua localização geográfica e ISP.

As equipes de suporte podem fornecer soluções personalizadas para problemas persistentes.

Prevenção de futuras questões de rede no Warframe

A prevenção é sempre melhor que a cura. Aqui estão dicas rápidas para evitar futuros problemas de rede de guerra de guerra:

Atualize regularmente seu jogo e drivers.

Certifique -se de firewall e antivírus Whitelist Warframe.

Opte pelas conexões com fio durante a jogabilidade crítica.

Verifique regularmente o status do servidor do Warframe para se manter informado sobre possíveis interrupções ou manutenção planejada.

Pensamentos finais

Encontrar uma rede de Warframe que não responde a erro pode ser frustrante, especialmente durante momentos críticos de jogabilidade. No entanto, seguindo sistematicamente as soluções acima, você pode identificar rapidamente e resolver o problema. Lembre -se, sempre verifique o status do servidor Warframe, pois os problemas do servidor geralmente estão fora de seu controle.

Tomar as etapas proativas descritas aqui garante menos interrupções na sua experiência de jogo de guerra, permitindo voltar à ação mais rapidamente.

