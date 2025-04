Como criar imagens de estilo Ghibli gratuitamente com apenas alguns cliques (grátis!)

Takeaways -chave Você pode criar facilmente imagens de estilo Ghibli de estúdio gratuitamente usando ferramentas on-line como ChatGPT, GROK e muito mais, o que permite transformar qualquer foto em uma cena sonhadora, semelhante a anime, semelhante aos seus filmes favoritos de Ghibli.

Para criar essas imagens, basta encontrar inspiração explorando obras de arte Ghibli, inscreva-se em plataformas como ChatGPT ou GROK, envie a foto escolhida e escreva um prompt simples que descreva as alterações desejadas, como torná-la uma configuração aconchegante ou mágica no estilo Ghibli.

Existem ferramentas gratuitas adicionais como Leonardo.ai, Playground.ai, Bing Image Creator, Mage.space e Canva que não requerem habilidades técnicas, permitindo que qualquer pessoa gere, personalize e baixe bonita

Você já percorreu o Instagram ou o Pinterest e viu aquelas imagens sonhadoras e lindas que parecem ser puxadas diretamente de um filme de estúdio Ghibli? As cenas parecem aconchegantes, mágicas, pacíficas – e você pensa: “Cara, eu gostaria de poder fazer algo assim!” Boas notícias: você pode totalmente. E a melhor parte? Você nem precisa pagar nada! Aqui está um guia fácil de seguir Como criar imagens no estilo Ghibli gratuitamenteusando ferramentas como ChatGPT e outras plataformas simples disponíveis online.

O que há de tão especial no Studio Ghibli?

Primeiro, vamos conversar rapidamente sobre o que exatamente torna a arte do Studio Ghibli tão especial e diferente. Se você assistiu a filmes como “My Neighbour Totoro”, “Spirited Away” ou “Howl’s Moving Castle”, você notou o quão lindamente detalhado, mas calmante e caprichoso, os visuais são. Os céus são sempre pintados com pastéis macios; A natureza parece viva, verde e quente; As casas parecem acolhedas e aconchegantes, é um estilo que faz você se sentir em casa. Esse é exatamente o estilo que tentaremos recriar hoje!

Você pode realmente gerar imagens Ghibli?

Sim, você pode! Graças às ferramentas on -line modernas, a geração de imagens ghibli se tornou mais fácil do que nunca. Seja você um artista procurando inspiração, um hobby apenas brincando ou alguém que simplesmente ama filmes de Ghibli, há um método simples para todos.

Etapas para criar imagens Ghibli gratuitamente 2025

Encontrando inspiração

Antes de criar suas próprias imagens, é ótimo entender o que você mais gosta no estilo Ghibli. Vá para o Google, Pinterest ou Instagram e pesquise “paisagens do Studio Ghibli”, “Ghibli Backgrounds” ou apenas navegue em cenas de seus filmes favoritos. Colete um monte de imagens que você realmente ama. Pense em coisas como:

Que tipo de cores chamam sua atenção?

Você ama os verdes e azuis brilhantes ou os rosados ​​e laranjas macios?

Que tipo de cenas mais falam com você – aldeias quietas, mercados movimentados, florestas mágicas?

Inscreva -se e crie sua imagem Ghibli com ChatGPT e Grok

Aqui está um guia simples e passo a passo, perfeito, mesmo se você for completamente novo nas ferramentas da IA:

Para chatgpt:

Visita chat.openai.com

Clique no “ Inscrever-se ” botão.

” botão. Use seu email, Google ou conta da Microsoft para se inscrever.

Siga as instruções para verificar seu email e defina sua senha.

Para Grok:

Vá para grok.com

Clique em “Inscrever-se,” e use sua conta X (Twitter).

e use sua conta X (Twitter). Preencha seu registro seguindo as instruções fornecidas.

Etapa 2: Prepare e envie sua foto

Escolha uma foto clara e simples para converter no estilo ghibli. As fotos ideais são:

Cenas da natureza (parques, árvores, campos)

Sua foto

Edifícios simples ou configurações de vila aconchegantes

Paisagens pacíficas sem muita desordem

Depois de ter sua imagem:

Faça login Chatgpt ou Grok.

ou Clique no botão “Carregar imagem” (geralmente um ícone de imagem).

Selecione sua foto do seu dispositivo e faça o upload.

Etapa 3: Escreva um prompt simples (o que digitar)

Após o upload da sua imagem, digite uma instrução clara. Exemplos:

“Transforme esta imagem em uma cena no estilo de estúdio Ghibli.”

“Faça esta foto parecer uma paisagem ghibli acolhedora e pacífica.”

“Converta esta foto em uma obra de arte de Ghibli no estilo de anime sonhador.”

Em seguida, clique em “Digitar“Ou envie seu prompt.

Etapa 4: Gerando sua imagem Ghibli

ChatGPT ou GROK agora processarão seu prompt e foto:

Aguarde um momento para a IA gerar a nova imagem no estilo Ghibli.

O resultado aparecerá abaixo do seu prompt.

Etapa 5: Faça o download da sua imagem de estilo Ghibli

Veja como salvar sua nova imagem no seu dispositivo:

Clique com o botão direito do mouse na imagem gerada.

Escolher “ Salve a imagem como… ”Ou uma opção semelhante.

”Ou uma opção semelhante. Selecione onde deseja salvá -lo e clique em “Salvar. ”

Agora, sua imagem no estilo Ghibli do Studio é baixada com segurança.

Tudo bem, então talvez você já tenha experimentado Chatgpt ou Grok – ou talvez você só queira experimentar mais ferramentas gratuitas que podem ajudá -lo a fazer com que essas fotos sonhadoras com aparência de estúdio Ghibli. Boas notícias? Há um monte por aí, e a maioria deles é gratuita (ou obteve planos gratuitos decentes). E não se preocupe, você não precisa ser um assistente de tecnologia para usá -los. Vamos quebrá -lo com facilidade.

1. Leonardo.ai

Este é um favorito para muitas pessoas. É limpo, rápido e muito bom em fazer coisas de anime – incluindo aquela vibração suave de Ghibli.

Vá para Leonardo.ai e crie uma conta gratuita (leva 2 minutos).

Clique na geração de imagens ou “Criar imagem”.

Digite um prompt simples como:

“Uma vila pacífica de Ghibli ao pôr do sol com flores e casas antigas”

ou

“Um caminho florestal fofo no estilo Studio Ghibli”

“Uma vila pacífica de Ghibli ao pôr do sol com flores e casas antigas” ou “Um caminho florestal fofo no estilo Studio Ghibli” Ou se você quiser enviar sua própria foto, faça isso.

Escolha o estilo ou modelo que diz “anime”, “ghibli” ou algo semelhante.

Hit Gere e espere alguns segundos.

Depois de concluído, clique na imagem e haverá um botão de download.

2. Playground.ai

Este oferece um monte de créditos de imagem gratuitos todos os dias. Muito bom se você está apenas brincando. Os resultados podem parecer mais sonhadores se o seu prompt estiver no ponto.

Vá para Playground.ai e inscreva -se de graça.

No lado esquerdo, clique em Criar.

Você pode digitar coisas como:

“Cenário de estilo Ghibli com flores e nuvens”

Ou envie uma foto e diga:

“Transforme isso em arte Ghibli”

“Cenário de estilo Ghibli com flores e nuvens” Ou envie uma foto e diga: “Transforme isso em arte Ghibli” Escolha um estilo como anime ou pesquise nos estilos para “Ghibli”.

Clique em gerar.

Clique na imagem quando estiver pronto e o boom – download.

DICA: Mantenha os avisos curtos e claros. Não há necessidade de escrever romances.

3. Bing Image Creator (alimentado por Dall · e)

Sim, o Bing da Microsoft permite gerar imagens agora. E sim – é grátis. Você precisará de uma conta da Microsoft, no entanto.

Vá para bing.com/images/create

Faça login (ou faça uma conta gratuita da Microsoft).

Digite seu prompt. Experimente coisas como:

“Campo fofo ao estilo Ghibli com céu azul e nuvens”

ou

“Cenário de anime inspirado no estúdio ghibli”

“Campo fofo ao estilo Ghibli com céu azul e nuvens” ou “Cenário de anime inspirado no estúdio ghibli” Pressione Criar e aguarde alguns segundos.

Clique em sua imagem e clique com o botão direito do mouse para salvá-la.

Você nem precisa fazer upload de nada, se não quiser. Faz novas imagens apenas de suas palavras.

4. MAGE.SPACE

Um site super frio, não é necessário inscrição (mas você pode se quiser mais opções). Ele é executado em modelos de código aberto e pode fazer coisas bem legais.

Vá para mago.space

Digite um prompt simples, como:

“Vila no estilo Ghibli nas montanhas durante o nascer do sol”

“Vila no estilo Ghibli nas montanhas durante o nascer do sol” Escolha o modelo “anime” ou qualquer estilo de aparência suave.

Espere alguns segundos … a imagem aparece.

5. Canva (para o estilo DIY)

Agora, este não é tecnicamente um gerador de imagens de IA, mas … você pode fazer sua própria imagem de vibração ghibli usando seus elementos e filtros.

Vá para Canva.com e inscreva -se gratuitamente.

Inicie um novo projeto (como postagem do Instagram ou tamanho de papel de parede).

Pesquise na guia “Fotos” para coisas como:

““Paisagem de anime ”

“Cenário japonês”

“Cottagecore”

Arraste e solte as coisas em sua tela.

Use filtros para suavizar as cores, adicionar tons de desfoque ou pastel.

Quando você estiver feliz com isso, clique em Download.

É divertido se você quiser misturar coisas e brincar manualmente.

Como compartilhar seu estúdio ghibli obra de arte

Não mantenha suas criações escondidas! Compartilhe suas belas imagens Ghibli em plataformas como Instagram, Pinterest ou Facebook. As hashtags populares incluem:

#Studioghibli, #ghibliart, #animeart, #cozyaesthetic, #animescenery

Dicas para melhores imagens de estúdio ghibli

Escolha fotos simples, claras e de alta qualidade.

Explore os tutoriais do YouTube para obter dicas adicionais.

Experimente regularmente os resultados aprimorados.

Sim! Todas as ferramentas mencionadas aqui fornecem acesso gratuito genuíno. Não são necessários custos ou assinaturas ocultas.

Pensamentos finais: comece a criar magia ghibli hoje

Criando seu próprio estúdio ghibli no estilo As imagens nunca foram tão fáceis. Seja você um iniciante completo ou alguém que explora hobbies criativos, este guia abrangente o equipa com tudo o que você precisa para gerar imagens sonhadoras inspiradas na Ghibli-inspirada sem esforço. Comece hoje e mergulhe no mundo encantador e extravagante da arte do Studio Ghibli.

Leia também: