Como criar um gamepass no roblox em roblox.com/dashboard/creations passes

Takeaways -chave Um gamepass no Roblox fornece recursos especiais em um jogo, como acesso a itens ou áreas exclusivos, e é essencial para receber doações na experiência “PLS doar”, permitindo que os jogadores apoiem você com Robux.

Para criar um gamepass em 2025, vá para [https://create.roblox.com/dashboard/creations/passes](https://create.roblox.com/dashboard/creations/passes), verifique se você está conectado, selecione seu jogo na guia “Experiências”, mude para a guia “Passis” e crie uma nova gamepass preenchendo seus detalhes, incluindo uma imagem, nome e descrição.

Uma vez criado, configure seu gamepass, configurando -o para venda com um preço escolhido

Se você está tentando configurar um jogo de jogo para sua experiência no Roblox – especialmente para o PLS doar – e está confuso sobre por onde começar, este guia é para você. Em 2025, o Roblox continua a usar o novo painel em https //create.roblox.com/dashboard/creations passes Para ajudar os usuários a gerenciar e criar passes. Este blog irá orientá -lo em tudo o que você precisa saber.

Mostraremos como criar um gamepass para o PLS doar usando as mais recentes ferramentas Roblox e verifique se sua configuração funciona corretamente.

O que é um gamepass Roblox?

Um gamepass no Roblox oferece aos jogadores benefícios extras em seu jogo. Pode ser qualquer coisa, desde acesso exclusivo a itens, poderes ou áreas especiais.

No PLS doar, você deve criar um gamepass para permitir que outras pessoas doem Robux para você. Sem ele, as pessoas não podem dar gorjeta ou apoiá -lo dentro do jogo.

Como criar um passe no Roblox em 2025 usando https //create.roblox.com/dashboard/creations passes

Etapa 1: vá para https //create.roblox.com/dashboard/creations passes

O primeiro passo é abrir o URL correto:

Visite: https://create.roblox.com/dashboard/creations/passes

Esta página mostra todos os lugares onde você pode adicionar ou gerenciar gamesasses. É a versão atualizada da página do Roblox mais antiga e é amplamente utilizada em 2025.

Certifique -se de que você está assinado na sua conta Roblox.

Etapa 2: escolha sua experiência na lista

Depois de fazer login, vá para suas criações:

Visite: https://create.roblox.com/dashboard/creations

Na guia “Experiências”, selecione o jogo em que você deseja adicionar o GamePass. Se você está criando um gamepass para o PLS doar, é aqui que você o encontrará.

Esta etapa é fundamental para aqueles que estão configurando https //create.roblox.com/dashboard/creations, por favor, doe gamepass para a experiência de doação.

Etapa 3: Abra a guia “passes”

Clique na sua experiência e depois mude para a guia “passes”. Você será redirecionado para:

https //create.roblox.com/dashboard/creations/experiences passa

Aqui você verá uma lista de passes existentes ou a opção de criar um novo.

Etapa 4: crie um novo gamepass

Agora clique em Criar novo passe e preencha os detalhes necessários:

Imagem: Carregue qualquer imagem (um logotipo ou ícone simples).

Nome: Dê ao seu gamepass um nome curto como “doar 10 robux” ou “me apoie”.

Descrição: Adicione uma mensagem curta como “Obrigado por me apoiar no Pls Doar”.

Certifique -se de pressionar a visualização e verifique o upload.

Este método é o mesmo para todos os passes, incluindo o https //create.roblox.com/dashboard/creations Experience PLS Donate Process.

Etapa 5: configure o gamepass

Depois de carregado, clique nas configurações (ícone de engrenagem) ao lado do seu novo passe e escolha Configurar.

Vá para a guia de vendas.

Alternar o item para venda.

Defina seu preço (por exemplo, 5 Robux, 10 Robux, 50 Robux – o que você quiser).

Salve suas alterações.

Agora, seu gamepass está ao vivo e funcionará dentro, por favor, doar.

É assim que os usuários preenchem com sucesso o https //create.roblox.com/dashboard/creations por favor doe gamepass Setup.

Etapa 6: espere que ele apareça em pls doar

Depois que o gamepass é criado e tornado público, junte -se ao PLS doar novamente.

Configure sua posição.

Suas opções de gamepass agora devem aparecer automaticamente no quadro de doações.

Às vezes, leva alguns minutos para serem atualizados. Se você não vê, junte -se ao jogo ou atualize o Roblox Studio.

🔗 https //create.roblox.com/dashboard/creations

🔗 https //create.roblox.com/dashboard/creations/passes

🔗 https //create.roblox.com/dashboard/creations/experiences passes

🔗 https //create.roblox.com/dashboard/creations por favor doe gamepass

Cada uma dessas páginas é necessária para gerenciar e criar passes em 2025.

Dicas finais para o sucesso

Use pontos de preço diferentes para permitir aos usuários mais opções de doação.

Mantenha seus nomes de gamepass limpos e diretos.

Sempre verifique se o item está marcado para venda – este é o erro mais comum.

Seu gamepass deve estar vinculado ao jogo exato que você está usando dentro, por favor, doe.

Conclusão

Se você está falando sério sobre como receber doações do Robux no PLS, deve criar um gamepass usando o novo sistema de painel Roblox. Usando os URLs como https //create.roblox.com/dashboard/creations, agora você pode gerenciar facilmente e criar passes em minutos.

Este guia funciona perfeitamente para 2025 e usa as ferramentas de painel Roblox mais atualizadas. Esteja você fazendo seu primeiro PLS doar gamepass ou configurar vários, siga estas etapas e pronto.

