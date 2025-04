Como desligar ou no teclado autocorreção no Windows 11

Takeaways -chave A autocorreção do Windows 11 pode ser desligado para teclados de toque, impedindo alterações de ortografia indesejadas durante a digitação.

O Autocorrect é um recurso útil que ajuda a capturar e corrigir erros de ortografia enquanto você digita documentos, mensagens e outros campos de texto. No entanto, nem sempre acerta as coisas e, em alguns casos, pode alterar automaticamente palavras que você não pretendia corrigir. Isso pode ser frustrante, especialmente quando você está digitando nomes, termos técnicos ou gíria.

Se você estiver cansado de correções indesejadas, convém desativar o Autocorrect no seu dispositivo Windows 11. Não sabe como fazer isso? Não se preocupe – este guia o levará pelas etapas exatas para desligar o Autocorrect no Windows 11 de maneira rápida e fácil.

Ativar ou desativar o teclado AUTOCORRECT no Windows 11 – Guia rápido

Você só pode desligar o autocorreção do Windows 11 para o teclado Touch. Se você estiver usando um teclado de toque no laptop ou no seu tablet no Windows 11, poderá desativar o recurso para ele. Para desligar o Autocorrect no Windows 11, siga as etapas dadas abaixo-

Abra o Configurações do seu Windows 11 pressionando o Windows + i Combo -chave.

Vá para o Tempo e idioma seção da barra lateral esquerda no Configurações. Aqui no lado direito, selecione Digitando e abra.

Procurar Palavras com ortografia automaticamente e selecione -o. Agora desligue a alternância para o Palavras com ortografia automaticamente.

Isso desligará o autocorreção no Windows 11. Agora, sempre que você digitar o teclado Touch no Windows 11, as palavras não serão automaticamente corretas até que você queira que elas sejam corrigidas.

Ligando a autocorreção no Windows 11

Se você quiser ativar o Autocorrect novamente no Windows 11, poderá fazê -lo da mesma maneira que desligou. Para ativar o Autocorrect, siga as etapas dadas abaixo-

Clique no Começar Ícone na barra de tarefas. Isso abrirá o Iniciar o menu.

No Iniciar o menu procurar Configurações e abra as configurações.

Vá para o Tempo e idioma Seção da barra lateral esquerda nas configurações.

Aqui procure Digitando opção no lado direito. Selecione a opção e abra -a.

Agora no Digitando Seção, procure Palavras com ortografia automaticamente alternar.

Selecione o Palavras com ortografia automaticamente Ative e ligue.

Agora isso ativará o recurso autocorreto no Windows e você poderá digitar sem preocupações sem precisar se preocupar com nenhum erro de ortografia que você possa cometer.

Perguntas frequentes O que é o recurso autocorreto? O recurso autocorreto está disponível para telefones, tablets e PCs. Esse recurso corrige automaticamente todos os erros de ortografia que você comete enquanto digita. Esse pode ser um recurso útil quando você estiver digitando um documento e é propenso a cometer erros de ortografia. Como desligar o recurso Autocorrect no Windows? Você pode desligar facilmente o recurso autocorreto no Windows seguindo as etapas. Vá para Configurações> Tempo e idioma> digitando. Aqui você terá que desligar o Palavras com ortografia automaticamente alternar. Como faço para ativar o recurso autocorreto no Windows? Para ativar o recurso autocorreto no Windows, vá para Configurações> Tempo e idioma> digitação. Aqui, procure Palavras com ortografia automaticamente e ligue a atração. Como faço para desligar permanentemente o Autocorrect? Existe apenas uma maneira de desligar o Autocorrect no Windows, que pode ativar mais tarde, se você quiser. Discutimos como você pode desativar permanentemente o Autocorrect no Windows 11 neste artigo, para que você possa seguir as etapas acima para desligá -lo.

Palavras finais

É assim que você pode desligar facilmente o recurso AutoCorrect no Windows 11. Também mostramos como ativá -lo novamente se você mudar de idéia. Seguindo as etapas deste guia, você terá controle total sobre se o AutoCorrect está ativado ou desativado com base na sua preferência.