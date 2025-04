Como foi a transformação de Pumas com Efraín Juárez?

O treinador mexicano acrescenta três vitórias, dois empates e uma derrota, mas a mudança mais notória ocorre na confiança do esquadrão Pumas

Efraín Juárez Ele voltou para casa e com ele o orgulho de ser do Pumas. Com um mês de trabalho, ele elevou o nível de alguns jogadores e conectou o clube aos fãs de Auriazul.

“Aqueles que ficam, vão com tudo cem, porque tudo é para ganhar […] Para ser um campeão, você tem que mergulhar sangue, bem, vamos cagar no sangue ”, ele disse Efraín Juárezem seus primeiros dias como treinador do Pumas.

Juárez Ele começou com o pé direito do palco no banco felino. Até agora, o estrategista mexicano acrescenta três vitórias, dois empates e uma derrota em um mês com Pumas. A mudança mais relevante foi apresentada no camarim da universidade, onde ele recuperou a confiança do grupo.

“A EFRA nos cobrou um pouco da pressão e tudo o que estava em torno da equipe, de toda a pressão que implica não ganhar Robert Ergasjogador de Pumas.

“Nossa ilusão é máxima para esse novo desafio. Vamos com o Sr. com tudo e com isso pela frente estamos muito animados para enfrentar o que está por vir”, explicou ele Alex Padilla. Sob o bastão de Juáreza intensidade e o estilo auto -sincronizado ‘Garra Puma’ são coisas não -negotáveis. Desde seu primeiro treinamento, ele fez alterações que começaram a realizar frutas.

O tempo de futebol na quadra é menor que o processo anterior. Juárezjuntamente com a equipe técnica, eles aumentaram a intensidade em cada prática e agora todos os dias o equipamento tem sessões de vídeo, com uma duração de uma hora, devido ao curto período de trabalho. Efraín optou por autocrítica, corrigindo e melhorando questões táticas sob uma análise de vídeo profunda.

“Acho que Efra quando ele chegou foi muito claro com sua ideia e nós rapidamente entendemos o que ele queria”, explicou ele Ignacio Pussetojogador de futebol dos estudantes universitários. “A EFRA está nos perguntando muita intensidade no treinamento e durante os jogos e acho que foi notado nos jogos, faz parte da essência de Pumas que ele sabe muito bem ”, ele disse Pablo BennevendoCanterano de Pumas. O Felino Canteno destacou os valores do clube, mudou os hábitos nutricionais e prioriza a recuperação e o restante de cada jogador após um jogo. O café da manhã da equipe e comer na pedreira faz sessões de alta demanda na academia sob as ordens do treinador físico mexicano Guillermo Zaragoza.

O grupo está feliz com a incorporação de Efraín Juárez E sua equipe técnica, personagens que, apesar da tenra idade, têm preparação e experiência acadêmicas em clubes europeus, até renovaram no grupo a ilusão de lutar pelo título.

“A realidade é que moro dia após dia. Penso apenas no jogo de amanhã, que as coisas precisam melhorar e melhorar. Representamos uma das maiores equipes do país e você precisa aceitar essa responsabilidade. Pumas Você tem que lutar e ver o que isso nos chega. Então vamos ver […] Os treinadores vivem para ganhar, amarrar ou perder. Sei quem sou como técnico e não porque ganhei na Colômbia, sou melhor. Eu entendo onde estou e onde queremos ir como uma instituição ”, ele explicou Efraín Juárezem uma conferência de imprensa.

Dentro das mudanças que foram apresentadas em Pumasé o retorno de Rogelio Cords morrem. O atacante recebeu o voto de confiança do treinador e, desde sua chegada, ele foi o titular. O ‘Melli’ agora é uma peça -chave na equipe e o pacote é recuperar sua melhor versão do jogo. “Para nós, é fundamental. É humanamente um pilar -chave no camarim, nós o vemos treinar todos os dias e entender os fãs e tudo o que rodeia, mas ele é um jogador de muita hierarquia”, disse ele Vívido.

Efraín Juárez Já cumpriu um primeiro objetivo: avançar para as quartas de final do Copa dos Campeões da CONCACAF E hoje procura dar um golpe de autoridade nas quartas de final, contra o Vancouver Whitecaps do MLS.