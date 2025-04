Como ganhar US $ 3,8 trilhões desaparecendo no orçamento federal

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





CNN

–



A maioria dos americanos pode estar corretamente focada na guerra comercial do presidente Donald Trump e no drama tarifário que desvalorizou contas de aposentadoria e ninho ovos e tem americanos suando preços mais altos.

Mas então algo notável aconteceu nas primeiras horas da manhã de sábado, quando os republicanos do Senado avançaram um plano orçamentário que poderia fazer com que US $ 3,8 trilhões desaparecessem.

A matemática é notoriamente confusa em Washington, DC.

Por exemplo, a Casa Branca fez alguns argumentos conflitantes sobre tarifas recíprocas, argumentando simultaneamente que poderiam arrecadar US $ 6 trilhões em 10 anos e que as tarifas são uma tática de negociação para forçar concessões de outros países.

Se a ameaça de tarifas levar a novos acordos comerciais, eles não trarão trilhões de novas receitas para compensar os cortes no imposto de renda. Aparecendo na Casa Branca na segunda -feira, Trump disse que os países estão prontos para negociar e ele ameaçou acrescentar outra tarifa de 50% à China depois que o país comunista disse que corresponderia à tarifa de 34% que Trump anunciou contra a China na semana passada.

A guerra comercial faz parte do “medicamento” que Trump diz ser necessário para forçar as empresas a trazer a manufatura de volta aos EUA.

Mas as tarifas são apenas uma perna do plano econômico de Trump. Trump também precisa estender os cortes de impostos promulgados durante seu primeiro mandato e também deseja adicionar alguns novos.

Para isso, ele precisará de republicanos no Capitólio para aprovar uma lei para que os cortes de impostos aconteçam.

O que nos leva à manhã de sábado, quando os senadores enviaram à casa sua versão de um plano de orçamento em uma votação de 51 a 48. Ele prevê US $ 1,5 trilhão em cortes de gastos – menores que os mais de US $ 4 trilhões em uma versão da casa.

RELACIONADO: O Partido Republicano do Senado adota o plano orçamentário para avançar na agenda de Trump, pois a luta de gastos consome Capitol Hill

Mas os republicanos do Senado foram criativos com seu orçamento e quebraram com um precedente de 40 anos. Em vez de contar os US $ 3,8 trilhões, custará para estender os cortes de impostos de Trump no primeiro mandato, eles evitam o parlamentar do Senado.

A senadora Lindsey Graham, republicana da Carolina do Sul, exerceu poder como presidente do comitê de orçamento e simplesmente reinterpretou as regras do orçamento. Ele estabeleceu a linha de base para o orçamento na “política atual”, com os cortes de impostos, em vez da lei atual, que pressupõe que os cortes de impostos expirem. Ao fazer isso, Graham apagou trilhões do livro para fins de mover a medida.

Esses cortes de impostos individuais foram originalmente aprovados temporariamente para que pudessem ser promulgados através do processo orçamentário. Agora, os republicanos estão tentando torná -los permanentes, ajustando a maneira como o orçamento é calculado.

Essa mudança das regras orçamentárias, juntamente com os cortes de gastos, pretende liberar espaço no orçamento, tanto para estender os cortes de impostos expirados quanto abrir espaço para os novos que Trump prometeu durante a campanha presidencial, como encerrar impostos sobre a renda obtida com dicas e benefícios do Seguro Social.

Se os preços subirem como resultado de tarifas, como a maioria dos economistas prevê, Trump desejará apontar os cortes de impostos como compensando essa inflação.

O senador Ron Wyden, do Oregon, o Democrata do Ranking no Comitê de Finanças do Senado descreveu a linha de base do orçamento reduzido como “a luz de gases dos republicanos sobre o verdadeiro custo de seu plano tributário”. Mas como as contas orçamentárias estão isentas dos votos normais de 60 necessários para quebrar um filibuster, há pouco democratas.

Ainda existem muitos passos para ir. Os republicanos da Câmara não gostam particularmente do plano do Senado, mas ambas as câmaras devem aprovar a mesma coisa para iniciar o processo de reconciliação orçamentária e elaborar legislação para a agenda de Trump.

Alguns republicanos resmungaram sobre o plano de orçamento e o novo truque contábil antes de votar nele.

O senador Bill Cassidy, da Louisiana, disse que a mudança das regras do orçamento estabeleceria um precedente “perigoso”.

“Ser conservador é saber que às vezes você não abre a caixa de Pandora, mesmo que pudesse”, disse Cassidy no andar do Senado antes de votar no projeto.

E US $ 5 trilhões para o teto da dívida



Além de limpar esses US $ 3,8 trilhões, os senadores também querem aumentar o limite de dívida em US $ 5 trilhões.

O senador Rand Paul, de Kentucky, um dos dois republicanos a votar contra a resolução do orçamento do Senado, disse que os republicanos estão tentando tê -lo nos dois sentidos cortando programas através do Departamento de Eficiência do Governo, mas depois autorizando US $ 5 trilhões em novas dívidas.

“O que me preocupa é que tantas coisas em Washington são fumaça e espelhos”, disse Paul no andar do Senado. “Por um lado, parece que toda essa grande economia está acontecendo. Mas, por outro lado, a resolução aumentará a dívida em US $ 5 trilhões. Então, qual é? Estamos cortando gastos ou estamos expandindo a dívida?”